Egypte: eYouth s'étend à l'Irak avec une plateforme de travail en arabe

eYouth, l'entreprise d'apprentissage numérique fondée en Égypte, s'est implantée en Irak avec le lancement de eYouth Iraq, la première plateforme en ligne en langue arabe du pays axée sur le développement des compétences de la main-d'oeuvre.

Cette expansion se fait dans le cadre d'un partenariat stratégique avec le groupe Al-Majal, l'un des plus grands conglomérats du secteur privé irakien. La plateforme offrira des programmes de formation en arabe alignés sur la demande du marché du travail, ciblant les jeunes, les nouveaux diplômés et les professionnels en activité.

Fondée en 2016 par Mustafa Abd Ellatif, eYouth s'est développée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, avec des opérations en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. L'entreprise affirme avoir atteint plus de 4 millions d'apprenants dans 21 pays.

eYouth Irak se concentrera sur les compétences les plus demandées dans les secteurs économiques prioritaires. L'entreprise prévoit de travailler avec les organismes gouvernementaux, les institutions publiques et les employeurs privés pour s'assurer que les programmes correspondent aux objectifs de développement national et aux besoins en matière d'embauche.

La formation mettra l'accent sur l'application pratique et l'employabilité, ainsi que sur les compétences techniques et professionnelles. Les programmes seront diffusés sous forme numérique et élaborés selon des normes de qualité internationales, tout en restant accessibles aux apprenants arabophones.

La plateforme devrait être déployée par étapes au cours de l'année 2026, la couverture s'étendant à tous les secteurs et à toutes les régions d'Irak.

Points clés à retenir

L'arrivée d'eYouth en Irak montre que la formation de la main-d'œuvre est en train de devenir un pilier essentiel de la reconstruction économique. L'Irak est confronté à une importante population de jeunes, à une création d'emplois inégale et à des déficits de compétences dans les secteurs public et privé. Les plateformes numériques offrent un moyen d'étendre la formation sans infrastructure physique lourde. L'approche privilégiant l'arabe répond à une contrainte essentielle dans la région, où de nombreux outils d'apprentissage globaux reposent sur l'anglais et ne parviennent pas à atteindre de larges segments de la main-d'œuvre.

En alignant les programmes sur les priorités des employeurs et des gouvernements, eYouth se positionne comme un intermédiaire sur le marché du travail, et non comme un simple fournisseur de contenu. Le modèle de partenariat est également important. Les partenaires locaux comme Al-Majal Group offrent un accès, une crédibilité et une distribution sur des marchés où la confiance et les réseaux institutionnels sont essentiels.

Pour les entreprises edtech qui se développent dans la région MENA, cela réduit le risque d'exécution. Si l'adoption se généralise, des plateformes comme eYouth pourraient contribuer à faire passer le développement de la main-d'oeuvre d'une formation ad hoc à des filières structurées directement liées à l'emploi. L'apprentissage numérique ferait ainsi partie, au même titre que l'énergie, les transports et la finance, de l'infrastructure nécessaire à la croissance économique à long terme.