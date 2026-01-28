Egypte: Valu obtient une ligne de crédit de 64 millions de dollars auprès de la Banque nationale d'Égypte

Valu a signé un accord de financement à court terme d'un montant maximal de 3 milliards EGP, soit l'équivalent d'environ 63,6 millions USD, avec la National Bank of Egypt, renforçant ainsi sa base de financement à mesure qu'elle se développe à l'échelle régionale.

Fondée en 2017, Valu exploite une plateforme fintech axée sur le style de vie qui offre des produits financiers aux consommateurs et aux entreprises. La société a été la première à proposer des services d'achat immédiat et de paiement différé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et a depuis ajouté des produits d'investissement, des solutions d'épargne, des remboursements instantanés en espèces et des services liés à la paie.

La nouvelle installation soutiendra les plans de croissance de Valu et fait suite à sa récente entrée sur le marché jordanien. La société a déclaré que le financement fournira des liquidités supplémentaires pour développer ses opérations et élargir son offre de produits.

Pour la Banque nationale d'Égypte, l'accord s'aligne sur sa stratégie visant à soutenir le secteur financier non bancaire et à élargir l'accès au financement des consommateurs. La banque a renforcé son soutien aux fintechs dans le cadre d'efforts plus larges visant à promouvoir l'inclusion financière et à moderniser le système financier égyptien.

L'accord vient s'ajouter à un nombre croissant de partenariats banque-fintech, les prêteurs cherchant à s'exposer au financement numérique des consommateurs tandis que les fintechs exploitent le financement de leur bilan.

Points clés à retenir

La facilité de 3 milliards d'EGP de Valu illustre la manière dont les banques traditionnelles se positionnent sur le marché égyptien du crédit à la consommation, qui connaît une croissance rapide. Plutôt que d'entrer en concurrence directe, les banques fournissent de plus en plus de fonds aux plateformes fintech qui contrôlent déjà les relations avec les clients et la distribution numérique. Acheter maintenant, payer plus tard reste un facteur clé. La demande de dépenses à tempérament a augmenté à mesure que l'inflation pèse sur les budgets des ménages et que les consommateurs recherchent des options de paiement flexibles.

Les fintechs comme Valu offrent aux banques une exposition indirecte à cette demande sans construire de nouvelles plateformes de vente au détail. Le choix du moment est important. Les régulateurs égyptiens ont fait pression pour formaliser et superviser les services financiers non bancaires, rendant le financement bancaire plus viable. Les lignes de crédit à court terme permettent aux fintechs de gérer les liquidités tout en se développant au niveau régional, comme l'a fait Valu en s'implantant en Jordanie.

Pour le secteur bancaire, ces partenariats diversifient les portefeuilles de prêts vers des crédits à la consommation à plus haut rendement tout en soutenant les objectifs d'inclusion financière. Le défi sera la qualité du crédit et la gestion des risques à mesure que les volumes de BNPL augmenteront. Si elles sont bien gérées, ces structures pourraient devenir un modèle de financement essentiel pour l'écosystème fintech égyptien.