Egypte: La société NowPay s'implante en Arabie Saoudite dans le cadre d'une coentreprise de 20 millions de dollars

NowPay se développe en Arabie Saoudite par le biais de NowAccess, une coentreprise avec Tas'heel, l'unité de crédit à la consommation de United International Holding Company.

Tas'heel a investi 20 millions de dollars dans la coentreprise et détiendra une participation de 75 %, NowPay conservant 25 %. Ce lancement fait suite à un protocole d'accord signé plus tôt en 2025. L'accord porte le financement total de NowPay à 31 millions de dollars US.

Fondée en 2019 par Mostafa Ashour, NowPay fournit des outils de bien-être financier liés à la paie qui permettent aux employés d'accéder aux salaires gagnés à tout moment au cours du mois. Le produit cible les employeurs qui cherchent à améliorer la rétention et la stabilité financière des employés.

NowAccess utilisera les fonds pour mettre en place des équipes locales d'ingénieurs et d'opérateurs, localiser les produits et soutenir l'entrée sur le marché en Arabie saoudite. L'entreprise combinera la technologie de paie de NowPay avec la présence locale de Tas'heel, son bilan conforme à la charia et son réseau de plus de 310 points de service.

L'entreprise a déclaré que la demande de services modernes de gestion des salaires et de services financiers liés aux ressources humaines augmentait en Arabie saoudite. Des partenariats avec des employeurs devraient être annoncés dans le cadre du déploiement officiel.

Points clés à retenir

L'expansion saoudienne de NowPay montre comment les fintechs étrangères s'adaptent au paysage réglementaire et opérationnel du Royaume. Plutôt que de s'implanter seule, l'entreprise a opté pour un partenaire local majoritairement détenu, doté d'une capacité de bilan et de distribution. L'Arabie saoudite est un grand marché de la paie qui s'intéresse de plus en plus aux avantages sociaux conformes aux principes de la charia. Les produits liés à la paie répondent à cette demande en offrant des liquidités sans les structures de crédit traditionnelles.

Pour NowPay, la coentreprise réduit le risque de licence et accélère la mise sur le marché. Pour Tas'heel, l'accord ajoute la technologie de la paie à son offre de crédit à la consommation. La structure reflète une tendance plus large dans le Golfe, où l'échelle de la fintech dépend moins des applications autonomes que des services intégrés liés aux employeurs, aux systèmes de paie et aux institutions financières réglementées.