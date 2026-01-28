Kenya: Sun King lance un nouveau système solaire pour les particuliers et les petites entreprises

Sun King a lancé le système solaire domestique HomePlus Max au Kenya, ajoutant un produit de plus grande capacité à sa gamme d'énergie hors réseau.

Le HomePlus Max est doté d'une technologie de batterie améliorée et d'options d'alimentation étendues, conçues pour les ménages et les petites entreprises. Il permet d'éclairer jusqu'à quatre pièces, de charger rapidement les téléphones et les ordinateurs portables et d'alimenter des appareils à courant continu tels qu'un téléviseur HD de 43 pouces, un ventilateur sur pied et une radio.

Le système comprend la recharge USB-C pour les ordinateurs portables et autres appareils, une lumière de sécurité à détection de mouvement avec une portée allant jusqu'à 7 mètres, et une double recharge via un panneau solaire monté sur le toit et l'électricité du réseau. Sun King a déclaré que le produit fournit plus de puissance et une charge plus rapide que ses précédents systèmes solaires domestiques.

Sun King opère en Afrique et en Asie et se concentre sur les ménages hors réseau qui ne disposent pas d'une électricité fiable. L'entreprise a vendu plus de 30 millions de produits solaires depuis sa création, grâce à une combinaison de conception de produits, de financement par répartition et de réseaux d'installation locaux.

Le HomePlus Max s'appuie sur l'expérience de Sun King dans le domaine de l'énergie solaire hors réseau et s'adresse aux utilisateurs à la recherche d'un système unique capable de gérer l'éclairage, les loisirs et le chargement des appareils sans dépendre du diesel ou d'un réseau électrique instable.

Points clés à retenir

Le lancement de HomePlus Max montre comment l'énergie solaire hors réseau passe de l'éclairage de base à des solutions énergétiques complètes pour les particuliers et les entreprises. Les premiers systèmes étaient axés sur l'éclairage et le chargement des téléphones. Les produits plus récents visent à remplacer l'électricité du réseau pour l'utilisation quotidienne. La demande croissante de téléviseurs, de ventilateurs et d'ordinateurs portables a poussé les fournisseurs d'énergie solaire à augmenter la capacité et la fiabilité. L'amélioration des batteries et le chargement USB-C reflètent l'évolution des besoins des ménages africains en matière d'appareils.

La recharge hybride est également remarquable. Permettre la recharge du réseau en même temps que l'énergie solaire améliore la fiabilité dans les zones où l'accès à l'électricité est partiel et réduit les temps d'arrêt pendant les périodes de faible ensoleillement. Pour Sun King, les systèmes de plus grande capacité augmentent le revenu par client et soutiennent des cas d'utilisation au-delà des ménages, y compris les magasins et les entreprises de services. Cela s'inscrit dans une tendance plus large où l'énergie solaire hors réseau soutient l'activité économique, et pas seulement l'accès des ménages à l'énergie. Alors que l'expansion du réseau reste inégale, des produits comme HomePlus Max positionnent l'énergie solaire hors réseau comme une alternative à long terme plutôt que comme une solution temporaire.