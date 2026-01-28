Sénégal: Transport aérien - Air Sénégal intègre un B777 sur la ligne Dakar-Paris-Dakar

La compagnie nationale Air Sénégal annonce l'intégration d'un Boeing 777 au sein de sa flotte, depuis le 25 janvier, pour les opérations sur la ligne Dakar-Paris-Dakar. L'information est rendue publique par la compagnie nationale dans un communiqué de presse.

Elle explique que cette mise en service marque une étape majeure dans l'amélioration de l'expérience voyage sur cette ligne stratégique du réseau du pavillon national. «L'arrivée de cet appareil permettra le retour de la disponibilité du fret et de la classe business, pour renforcer le confort à bord. Le B777 est configuré bi-classe avec 26 sièges business et 286 sièges en classe économique », précise-t-on.

La compagnie Air Sénégal tient également à présenter ses excuses à l'ensemble de ses passagers pour les perturbations enregistrées ces derniers mois et réaffirme sa volonté de rétablir son niveau de régularité et de confort conforme à ses standards.