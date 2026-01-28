Afrique: Sécurité alimentaire - La Gambie prend le rôle de leader

La Gambie a officiellement pris la direction du programme de sécurité alimentaire en Afrique. La Gambie assume désormais la coordination du Comité de Coordination du Codex Alimentarius pour l'Afrique (CCAFRICA) de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 49 États membres africains ont accordé leur confiance en la Gambie pour aider à façonner le travail du continent en matière de normes de sécurité alimentaire, de protection des consommateurs et de commerce alimentaire équitable.

Cette nomination, initialement faite en janvier 2025 lors de la 25e session du CCAFRICA à Kampala, en Ouganda, a été officiellement confirmée lors de la 48e session de la Commission du Codex Alimentarius (CAC48) à Rome en novembre 2025.

La cérémonie de passation comprend le transfert de la coordination de l'Ouganda à la Gambie, suivi d'un atelier de renforcement des capacités axé sur les priorités stratégiques du Codex, les procédures et l'alignement avec la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECA).

L'événement s'est déroulé sous le thème : « Renforcer la gouvernance continentale en matière de sécurité alimentaire pour l'harmonisation des normes, la facilitation des échanges et la promotion de la santé ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a été organisé par l'Administration pour la Sécurité et la Qualité Alimentaires (FSQA) en partenariat avec l'UA-BIRA et le Bureau National Ougandais de Normalisation (UNBS).

L'événement, qui a eu lieu hier au Centre International de Conférences Sir Dawda Kairaba Jawara, a été honoré de la présence du vice-président de la République de la Gambie, ainsi que de ministres du gouvernement et du président de l'Assemblée Nationale.

Dans son allocution de bienvenue, le directeur général de l'Administration pour la Sécurité et la Qualité Alimentaires (FSQA) Mr Mamodou Bah, a décrit la prise en charge de la coordination du CCAFRICA par la Gambie comme le résultat d'années d'efforts délibérés en matière de leadership africain, de renforcement de la confiance et d'engagement institutionnel.

Mr Bah a souhaité la bienvenue aux délégations de haut niveau en provenance de toute l'Afrique et aux partenaires internationaux, soulignant que c'était la première fois que l'Administration pour la Sécurité et la Qualité Alimentaires (FSQA) avait convoqué une réunion aussi diversifiée et prestigieuse.

Il a rendu hommage aux membres fondateurs de l'Administration pour la Sécurité et la Qualité Alimentaires (FSQA), reconnaissant leur rôle dans la mise en place des fondements des prouesses actuelles de l'institution.

Mr Bah a mis en lumière le parcours de la Gambie au sein du Codex, rappelant sa nomination en tant que conseiller en 2020 aux côtés du Cameroun et de la Tanzanie. Il a souligné que le pays ne se contentait pas d'occuper des postes de direction, mais se préparait stratégiquement à assumer des responsabilités plus importantes, et ce, en surmontant les barrières linguistiques et institutionnelles afin d'unifier les voix africaines au sein du Codex.Il a réaffirmé la conviction de la Gambie que le leadership africain dans la gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire n'est pas négociable, soulignant que le continent doit rester « à la table, et non au menu ». Il a également félicité l'Union Africaine, les dirigeants du Codex et les partenaires internationaux pour leur soutien aux progrès de l'Afrique dans l'établissement de normes de sécurité alimentaire.

Mr Andrew Othieno, représentant le directeur exécutif du Bureau National de la Normalisation de l'Ouganda, a salué les progrès réalisés par l'Afrique en matière de sécurité alimentaire tout en remettant officiellement la coordination du CCAFRICA à la Gambie.

Mr Othieno a évoqué le mandat de coordinateur de l'Ouganda depuis 2020, au cours duquel le pays a accueilli les 24e et 25e sessions du CCAFRICA et supervisé l'adoption de textes régionaux clés du Codex, notamment la charte régionale pour la viande séchée et les lignes directrices pour l'harmonisation de la législation en matière de sécurité sanitaire des aliments.

Il a souligné l'importance des normes du Codex sur le plan économique, citant une étude de l'ISO de 2023 qui a révélé que la mise en place des normes de sécurité alimentaire avaient contribué à près de 24 % de la croissance du PIB de l'Ouganda sur une période de 20 ans.

Selon lui, les normes du Codex sont essentielles pour réduire les obstacles techniques au commerce et faire progresser le programme d'intégration de l'Afrique dans le cadre de la ZLECA.

Alors que l'Ouganda se retirait officiellement, Mr Othieno a exprimé sa confiance dans le leadership de la Gambie et a présenté les domaines prioritaires pour le nouveau coordinateur, notamment le renforcement des capacités, la production de données scientifiques et une participation africaine plus forte aux organes consultatifs de la FAO et de l'OMS.

Mr Pateh Jah, directeur de cabinet du Ministère du Commerce, a souligné que les normes du Codex sont primordiales pour la compétitivité commerciale et la transformation économique de l'Afrique.

Mr Jah a noté que les normes du Codex sont explicitement reconnues dans l'Accord sur les Mesures Sanitaires et Phytosanitaires de l'Organisation Mondiale du Commerce, ce qui garantit la prévisibilité et réduit les restrictions commerciales injustifiées.

Il a souligné l'importance de normes alimentaires harmonisées alors que l'Afrique fait progresser la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine, citant des projections selon lesquelles le commerce intra-africain pourrait augmenter de plus de 50 % d'ici 2035. Selon lui, cette croissance ne peut être réalisée qu'avec des systèmes de sécurité alimentaire solides et fondés sur la science.

Mr Jah a réaffirmé l'engagement de la Gambie en faveur d'un leadership inclusif et transparent, soulignant la nécessité d'une collaboration étroite entre les autorités commerciales, les régulateurs de la sécurité alimentaire et les agences techniques afin de renforcer la voix collective de l'Afrique dans l'établissement des normes mondiales.

Le président de l'Assemblée Nationale, l'honorable Fabakary Tombong Jatta, a décrit la prise en charge de la coordination du CCAFRICA par la Gambie comme un moment de profonde fierté nationale et de responsabilité continentale.

Il a déclaré que la sécurité alimentaire en Afrique n'est pas un luxe mais une nécessité, car elle est directement liée à la santé publique, à la croissance économique et à l'intégration régionale.

L'honorable président a souligné que l'harmonisation des normes alimentaires est essentielle pour libérer tout le potentiel de la ZLECA.

Le président de l'Assemblée Nationale a assuré aux délégués le soutien législatif total de l'Assemblée Nationale en vue du renforcement des cadres de sécurité alimentaire et des obligations internationales, soulignant que les travaux du Codex doivent refléter les systèmes alimentaires et les priorités de développement propres à l'Afrique.

Il a appelé tous les États membres à se joindre à la Gambie pour promouvoir un leadership inclusif, audacieux et collaboratif tout au long de son mandat.

Dans son discours liminaire, le président de la Commission du Codex Alimentarius, le Dr Allan Azegele, a salué le leadership exemplaire de l'Ouganda en tant que coordinateur sortant, tout en exprimant sa confiance dans la capacité de la Gambie à faire progresser la région africaine.

Le Dr Azegele a souligné que le mandat de l'Ouganda avait renforcé la participation régionale, amplifié la voix de l'Afrique dans l'établissement des normes alimentaires mondiales et renforcé l'importance des normes scientifiques et des pratiques commerciales équitables.

Accueillant la Gambie, il a souligné que le rôle de coordinateur exigeait l'inclusion, la recherche d'un consensus et une vision stratégique, d'autant plus que de nombreux pays africains continuent de faire face à des défis en matière de capacités dans le domaine de la sécurité alimentaire et du commerce.

Il a réaffirmé l'engagement de la Commission à soutenir la Gambie et a encouragé tous les États membres africains à maintenir une collaboration étroite afin de faire progresser la protection des consommateurs et le développement durable.

L'événement a été honoré de la présence du vice-président Muhammed B.S. Jallow, qui a réaffirmé l'engagement de la Gambie en faveur d'un leadership inclusif et transparent alors qu'elle assume la coordination du CCAFRICA, soulignant l'importance de normes harmonisées en matière de sécurité alimentaire pour la santé publique, l'intégration régionale et le commerce équitable à travers l'Afrique.

Rentrée Judiciaire; le président Barrow réaffirme la détermination de son gouvernement à combattre la corruption