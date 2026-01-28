Sénégal: Les jalons de l'industrialisation du pays et d'autres sujets au menu des quotidiens

Dakar — L'inauguration d'une raffinerie d'huiles végétales alimentaires et la pose de la première pierre d'une zone industrielle d'envergure à Bargny-Sendou font partie des sujets en exergue dans les quotidiens reçus, mercredi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Les quotidiens se font aussi l'écho des hommages rendus à l'actrice sénégalaise Halima Gadji et les auditions devant le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) suite aux incidents de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé mardi à Bargny-Sendou, dans le département de Rufisque, à la pose de la première pierre de la zone industrielle Sénégindia dotée d'un investissement privé global de 500 milliards francs CFA. Il a dans le même temps inauguré la raffinerie d'huiles végétales de Mavamar industrie de cette même filiale.

La zone industrielle située à proximité du port vraquier Bargny-Sendou s'étend sur une superficie de 276 hectares et peut accueillir jusqu'à 450 industries et générer 24 000 emplois qualifiés et non qualifiés.

Selon Le Soleil, "l'inauguration de la raffinerie de Mavamar industrie d'une capacité de production journalière de 600 tonnes d'huiles et le lancement d'une zone industrielle d'envergure par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, marquent une étape décisive dans la transformation structurelle de l'économie nationale portée par un partenariat public-privé renforcé". "Le pari industriel du privé", affiche la publication.

"Diomaye pose les jalons de l'industrialisation", écrit L'As, soulignant que "le chef de l'Etat a rappelé lors de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle usine de raffinerie de Sendou la place centrale de l'industrialisation pour le régime en place".

"Le président de la République a réaffirmé à cette occasion l'engagement résolu de l'Etat en faveur de l'industrialisation à travers des investissements publics et structurants", ajoute le journal.

Pour le journal Le Quotidien, l'inauguration de la raffinerie Mavamar, d'un coût de 60 milliards de francs CFA, est "un jalon pour l'industrialisation du pays". "Cette infrastructure majeure s'inscrit dans la dynamique de transformation structurelle de l'économie nationale et de promotion de la souveraineté alimentaire", écrit le journal.

Les quotidiens se font également l'écho des hommages rendus à l'actrice sénégalaise Halima Gadji, décédée lundi à l'âge de 36 ans.

"Les adieux d'une actrice marquante", met à sa Une WalfQuotidien, soulignant que ce décès de Halima Gadji "plonge la communauté artistique dans un deuil incommensurable".

"L'actrice va reposer au cimetière musulman de Yoff, à Dakar, après la levée du corps prévue aujourd'hui à 11 heures, à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff", indique Walfquotidien.

L'Observateur rend hommage à "une étoile filante" du cinéma sénégalais, soulignant que "l'actrice Halima Gadji laisse une génération entière d'admirateurs et d'artistes sous le choc". "De Dakar à l'international, ajoute la même publication, les hommages saluent une étoile rare dont la lumière continuera de briller".

"Le cinéma sénégalais perd une étoile", note Le Soleil, rapportant que le décès de l'actrice a été suivi "d'une onde d'émotion dans le monde artistique [...], le ministère de la Culture rend hommage à une figure majeure de l'audiovisuel".

En Sport, Sud Quotiden s'intéresse aux suites de la finale chaotique de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations devant le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF).

"Le jury disciplinaire qui a entendu, mardi, la Fédération sénégalaise de football (FSF), le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Pape Thiaw, les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, a décidé de rendre son verdict dans les prochaines 48 heures", écrit le journal, qui titre "Verdict sous 48 heures".

"Verdict de la CAF ce jeudi : FSF, Pape Thiaw, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye auditionnés", indique Vox Populi.