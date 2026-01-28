Afrique: Le dispositif juridique marocain d'accompagnement des manifestations sportives mis en avant à Doha

L'expérience du Maroc dans la mise en place du dispositif juridique et organisationnel destiné à accompagner les manifestations sportives a été mise en avant, lundi à Doha, notamment à travers l'expérience des bureaux judiciaires instaurés par le Royaume lors de l'organisation de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football (Maroc 2025).

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, qui prend part aux travaux du Forum de Doha sur le droit, sous le thème "Tendances émergentes et perspectives d'avenir", a souligné que l'expérience du Royaume en matière d'encadrement juridique des manifestations sportives, ainsi que l'instauration des bureaux judiciaires lors de la dernière CAN, ont suscité un large intérêt de la part de plusieurs pays participant au forum.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ouahbi a indiqué que les différentes rencontres qu'il a eues avec ses homologues des Emirats arabes unis, du Sultanat d'Oman, du Qatar, de l'Arabie saoudite et du Pakistan ont constitué une occasion de mettre en lumière l'expérience juridique marocaine au sein des enceintes sportives, notamment à travers les bureaux judiciaires en tant que mécanisme légal visant à renforcer le sentiment de sécurité et à promouvoir l'éthique sportive.

L'évolution du système juridique marocain et les réformes qu'il connaît dans plusieurs domaines du droit suscitent un intérêt croissant, a-t-il ajouté, formant le vœu d'unifier les visions et de renforcer la coordination entre les pays arabes, à même de contribuer à la création d'un environnement législatif favorable à la coopération économique.

Le Forum de Doha sur le droit, vise à examiner les dernières évolutions législatives et judiciaires, notamment à la lumière des transformations technologiques, sociales et économiques imposées par la quatrième révolution industrielle. Le forum aborde également les cadres juridiques et réglementaires liés à l'investissement et aux technologies émergentes, les questions de gouvernance et les mécanismes de règlement des différends en matière d'investissement dans le droit qatari, ainsi que les mesures législatives et institutionnelles prises pour faire face aux défis juridiques susceptibles d'affecter les flux d'investissements.

Organisé par le ministère qatari de la Justice en collaboration avec la Cour internationale du Qatar et le Centre de règlement des différends du Qatar, le forum réunit près de 40 intervenants parmi les décideurs politiques, experts et juristes, et comprend des rencontres et tables rondes avec la participation d'environ 13 intervenants représentant une douzaine de pays.