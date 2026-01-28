Sénégal: Mbacké - Plus de 20 tonnes de produits impropres incinérés

Ce mercredi, la sous-brigade départementale d'hygiène de Mbacké a procédé à l'incinération de produits impropres à la consommation saisis durant l'année 2025. En présence des autorités administratives, ce sont plus de 20 tonnes de boissons, lait, biscuits et autres produits qui ont été détruits.

Selon le capitaine Ismaïla Diagne, chef de la brigade régionale d'hygiène de Diourbel, la brigade de Touba a saisi entre 13 et 15 tonnes, tandis que la sous-brigade de Mbacké a saisi plus de six tonnes de produits impropres à la consommation, représentant une valeur marchande de 18 millions de francs CFA.

Et d'ajouter que ces produits, d'une valeur marchande de 18 millions de francs CFA, représentent un danger pour la santé publique. L'adjoint au préfet de Mbacké, qui a présidé la cérémonie, a insisté également sur les risques sanitaires liés à la consommation de ces produits impropres.

Siré Bâ invite les consommateurs à vérifier les dates de péremption des produits alimentaires et à être vigilants pour aider les services d'hygiène dans leur travail. Il a également exhorté les commerçants à assurer la bonne conservation des produits pour protéger la santé des populations.