Sénégal: Mané, Gana, Koulibaly - Symboles de longévité et de régularité dans la Tanière

Ils sont trentenaires et ont, comme dénominateur commun, leur longévité et leur régularité en sélection. Sadio Mané et Idrissa Gana Guèye ont disputé au Maroc leur sixième Can, soit une de plus que Kalidou Koulibaly. De fait, ils symbolisent les joueurs les plus utilisés de toute l'histoire de la sélection.

En équipe nationale, trois noms reviennent régulièrement ces dix dernières années. Il s'agit de ceux de Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye et Kalidou Koulibaly. Ils ont brillé par leur longévité et leur assiduité, surtout en phase finale de Can pour avoir porté à plus de reprises le maillot national et contribué au sacre continental en 2023 et 2025. Avant la 35e édition, au Maroc, Aliou Cissé a su compter, en quatre phases finales (2017, 2019, 2021 et 2023), sur des hommes forts pour transcender son équipe, la mener vers les cimes du football continental.

Pour cette tâche ardue, le technicien a misé sur un lot de joueurs dont certains sont devenus indispensables, incontournables. Au titre des titularisations, le classement est dominé par Sadio Mané, l'inamovible moteur de l'équipe. Pièce essentielle du puzzle mis en place par Cissé, l'attaquant vedette des « Lions » a démarré les 20 rencontres qu'il a disputées entre la Can de 2017 et celle de 2023. Le leader technique de l'équipe trône au classement et n'a été remplacé qu'une fois : contre le Cap-Vert (2 - 0, 8e de finale Can 2021), par Bamba Dieng à la 71e minute.

Mané, un bel exemple de régularité

En revanche, il a manqué deux rencontres. D'abord, contre l'Algérie (2 - 2, 3e journée groupe B) en 2017, au Gabon, en raison de pépins physiques qui avaient obligé le coach Aliou Cissé à le mettre au repos. Puis, lors du match inaugural du Sénégal à la Can 2019 contre la Tanzanie (2 - 0). Sadio Mané purgeait une suspension après deux cartons jaunes reçus en éliminatoires. Au total, le numéro 10 des « Lions » cumule un temps de jeu de 1901 minutes, auxquelles il faudra ajouter les 156 minutes disputées lors de la Can 2015, sous l'ère Giresse.

Mané qui avait manqué le match inaugural contre le Ghana, avait effectué son retour dans le groupe comme titulaire contre l'Afrique du Sud et contre l'Algérie. Il avait cédé sa place à la 66e minute à Dame Ndoye. Au Maroc, Sadio Mané qui a encore porté l'équipe jusqu'au titre suprême, a disputé la totalité des rencontres pour un temps de jeu de 647 minutes en sept apparitions. Un bel exemple de régularité avec un total de 2704 minutes jouées en 29 rencontres. Dans l'entrejeu, Idrissa Gana Guèye, malgré ses 33 ans, a confirmé son statut d'homme fort au poste de récupérateur. Lui aussi est devenu un titulaire régulier.

L'infatigable milieu de terrain, qui faisait partie des plus fidèles soldats de Cissé, a bénéficié de la même confiance avec Pape Thiaw. En six phases finales, Gana Guèye cumule un temps de jeu de 2454 minutes. Il a été titularisé à 15 reprises par Cissé, pour un match comme remplaçant contre le Kenya, à la Can 2019. Le milieu de terrain a aussi raté deux sorties des « Lions » : contre l'Algérie (0 - 1, 2e journée groupe C) en 2019 et contre la Guinée (0 - 0, 2e journée groupe B) en 2021.

Lors de la Can 2023, en Côte d'Ivoire, il a perdu sa place de titulaire, ne disputant que 84 minutes en quatre rencontres. Avec l'avènement de Pape Thiaw, Gana Guèye, doté d'un gros potentiel et d'un volume de jeu énorme, a retrouvé sa place de titulaire. Très important dans le dispositif des « Lions », il a disputé l'intégralité des matchs, soit 660 minutes, avec le même engagement et la même rage de vaincre.

Koulibaly, deux finales manquées Maillon indispensable de l'équilibre défensif de l'équipe, Kalidou Koulibaly s'est érigé comme le socle inamovible du système défensif sénégalais. Il est le troisième joueur le plus régulier de l'histoire. Crédité de 2194 minutes depuis son baptême du feu lors de la Can 2017, la tour de contrôle des « Lions » a été une assurance tout risque en défense. Au Maroc, le capitaine de l'équipe, expulsé contre le Bénin à la 71e minute et sorti sur blessure à la 22e minute contre l'Égypte, a manqué la finale pour cumul de cartons.

Il totalise cependant 454 minutes de présence sur le terrain. Aliou Cissé l'a titularisé à 14 reprises en autant de matchs, soit 1350 minutes de jeu. Le pilier de la charnière centrale des « Lions » a cependant raté la finale de la Can 2019 contre l'Algérie ; le roc était suspendu pour cumul de cartons (contre l'Ouganda en 8e et la Tunisie en demi-finale).

Au Gabon, deux ans plus tôt, il avait manqué le duel face à l'Algérie. Un carton jaune écopé face au Zimbabwe (2 - 0, 2e journée groupe B) avait amené Cissé à le mettre au repos pour le duel face aux « Fennecs ». Au Cameroun, le patron de la défense sénégalaise a été tenu à l'écart des terrains lors des deux premières sorties des « Lions » en raison de la Covid-19. Mais c'est lui qui avait finalement soulevé le trophée, après la victoire contre l'Égypte (0-0, 4-2 tab).

Kalidou Koulibaly a prouvé, lors des différentes campagnes, sa valeur et fait parler son expérience, sa technique et sa sérénité. Dans un an, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, le Sénégal défendra son titre. Ces cadres qui ont dépassé le cap des 100 sélections seront-ils de l'aventure ? Pour l'instant, seul Sadio Mané s'est prononcé sur son avenir. Reste à savoir si Pape Thiaw est prêt à le lâcher.