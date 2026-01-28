Congo-Brazzaville: Adaptation au changement climatique - L'UNOPS réaffirme son soutien au pays

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault a reçu en audience, le 22 janvier à Brazzaville, la directrice-pays du bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS), Mouna El Jaouhari qui a réaffirmé le soutien de son institution au gouvernement du Congo, dans le cadre de l'adaptation aux changements climatiques.

Cette rencontre intervient quelques mois après la prise de fonctions de la directrice-pays pour la zone Afrique centrale (République du Congo, République démocratique du Congo, Burundi et Rwanda). Elle visait à consolider les relations de coopération entre l'institution onusienne et le gouvernement congolais. En effet, l'UNOPS est actif en République du Congo depuis plus de deux ans.

« Si on est là, c'est d'abord pour rendre une visite de courtoisie à madame la ministre de l'Environnement, dans le cadre du partenariat entre l'UNOPS, le ministère et le gouvernement, concernant tout ce qui est changement climatique, le renforcement de la résilience. Donc, une visite de courtoisie pour discuter du partenariat national», a expliqué Mouna El Jaouhari.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, elle a également évoqué le renforcement du partenariat entre son institution et la Commission Climat du Bassin du Congo qui constitue une initiative majeure visant à préserver les ressources uniques de cette région d'Afrique centrale, tout en favorisant le développement durable et en luttant contre les changements climatiques.

« La ministre de l'Environnement ayant un double rôle a pu échanger également avec nous sur comment renforcer ce partenariat avec un appui, un accompagnement et une collaboration pour permettre à la commission et à ses instances de mettre en oeuvre leurs programmations et priorités, dans le cadre aussi de la vision continentale de l'Union africaine et de la vision nationale de la République du Congo », a indiqué la directrice-pays.

Le ministère et l'UNOPS envisagent de mettre en place des projets d'agroforesterie et de protection de la biodiversité afin d'atteindre les objectifs de protection de l'environnement et du climat fixés dans la troisième contribution nationale déterminée.