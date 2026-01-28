Congo-Brazzaville: CFCO - Jean-Bedel Tity Lomouel nouveau directeur général

Nommé directeur général du chemin de fer Congo-océan (CFCO) à l'issue du Conseil des ministres du 20 janvier dernier, Jean-Bedel Tity Lomouel, secondé par Jésus Providence Niazaire, composera avec une présidence du conseil d'administration dirigée par Félicité Célestine Omporo Enouany.

Le nouveau Directeur général, Jean-Bedel Tity Lomouel, Manager d'entreprises de formation, remplace Ignace Nganga Ignace. Il hérite d'une entreprise confrontée à de profondes difficultés structurelles. Sa prise de fonctions intervient dans un contexte marqué par l'accumulation des arriérés de salaires des cheminots, la dégradation du matériel roulant, ainsi que l'état préoccupant de la voie ferrée.

Avec le soutien attendu des plus hautes autorités de l'État, cette nouvelle direction est appelée à impulser une dynamique de modernisation, améliorer la qualité du service ferroviaire et à redonner au CFCO toute sa place dans le développement économique et logistique du Congo.

Selon la feuille de route établie, les priorités de la nouvelle équipe s'annoncent sont : rétablir la confiance du personnel par la régularisation des rémunérations, remettre en état les locomotives à travers l'acquisition de pièces de rechange, et engager des travaux d'entretien et de réhabilitation du réseau ferroviaire.

Rappelons que la ligne de chemin de fer Congo-Océan relie Brazzaville à l'océan atlantique, soit une distance de 515 km. Sa construction constituait un projet colossal réalisé entre 1921 et 1934. Ce chantier titanesque avait été mené en vue de désenclaver à l'époque la colonie française de l'Afrique-équatoriale française (AEF).

Aujourd'hui, d'après l'extrait d'une analyse effectuée le 27 septembre 2023 par son nouveau Directeur adjoint Jésus Providence Niazaire, le CFCO « Malgré la vétusté de son infrastructure qui pénalise fortement ses performances, il reste l'épine dorsale de l'économie de la République du Congo. Nonobstant toutes les épreuves qu'il a subies, le CFCO n'est pas pour autant un vestige du passé. Il a su se relever et, plus que jamais, il est appelé à jouer à l'avenir un rôle crucial dans l'émergence de la République du Congo ».

Avec la nouvelle équipe de direction, tout espoir est permis, y compris, celui de revoir l'équipe de football AS Cheminots, présidée par Francky Loemba, renaître de ses cendres, apprend-on.