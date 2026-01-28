Afrique: Afreximbank-Fitch - L'APRM plaide pour des notations de crédit plus justes envers le continent

Le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (APRM) s'est prononcé, le 26 janvier 2026, sur la décision de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) de mettre fin à son accord de notation avec l'agence internationale Fitch Ratings.

Cette prise de position fait suite au communiqué publié par Afreximbank le 23 janvier 2026, dans lequel l'institution financière panafricaine estime que les notations de Fitch ne reflètent plus fidèlement son mandat, sa mission et son cadre juridique.

Contrairement aux interprétations hâtives, l'APRM précise que cette décision ne découle pas directement de la dégradation de la note d'Afreximbank intervenue en juin 2025. À cette période, rappelle l'organisation, l'agence Moody's avait également ajusté sa notation, sans pour autant sortir la banque de la catégorie « investissement ». Les évaluations des deux agences demeuraient d'ailleurs globalement comparables.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour l'APRM, le véritable enjeu réside dans la qualité même de l'analyse de crédit. L'organisation panafricaine pointe des faiblesses dans le raisonnement analytique, l'interprétation des risques et le manque de prise en compte du contexte institutionnel spécifique d'Afreximbank. Selon elle, une notation de crédit doit avant tout s'appuyer sur des données factuelles, vérifiées et issues d'un dialogue direct avec l'institution notée.

Lorsque l'analyse repose sur des hypothèses spéculatives ou des récits secondaires non confirmés, elle peut induire les investisseurs en erreur et nuire à la crédibilité du processus de notation. Dans ce contexte, l'APRM estime qu'Afreximbank est pleinement fondée à rompre sa relation contractuelle avec Fitch Ratings.

L'organisation appelle ainsi les agences de notation internationales à revoir leurs méthodes d'évaluation des institutions africaines. Elle recommande une approche plus équilibrée, tenant compte des réalités économiques, juridiques et politiques du continent, ainsi qu'un recours accru aux informations officielles fournies par les émetteurs eux-mêmes.

Enfin, l'APRM réaffirme son engagement en faveur de notations de crédit objectives, transparentes et adaptées au contexte africain, considérées comme essentielles au développement des marchés financiers du continent et à la souveraineté financière de l'Afrique.