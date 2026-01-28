Cote d'Ivoire: 128e assemblée plénière ordinaire - Les évêques ivoiriens entre paix, justice et responsabilité pastorale

La clôture de la 128e assemblée plénière ordinaire a eu lieu, le dimanche 25 janvier 2025, à San Pedro.

Dans un communiqué final, ils lancent « un appel pressant à une réconciliation authentique, sans tricherie ni exclusion », estimant qu'elle est indispensable pour construire « une paix durable, désarmée et désarmante », dans un contexte post-électoral.

Réunis au centre Cossé-a-Dio, dans le diocèse de San Pedro, les archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont conclu leurs travaux par une messe solennelle célébrée à la cathédrale Saint-Pierre. Elle a été présidée par Mgr Marcellin Yao Kouadio, évêque de Daloa et président de la Conférence épiscopale.

Selon les termes du communiqué final, les prélats ont cherché à comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église de Côte d'Ivoire. Cette assemblée, expression de la collégialité épiscopale, visait, à en croire Mgr Joseph Aka Kacou, évêque de Yamoussoukro, à renforcer la communion ecclésiale et à prendre des décisions pastorales et institutionnelles utiles à la mission de l'Église dans le contexte actuel du pays.

Les évêques ont abordé des questions liées à la gouvernance financière, à la formation du clergé, à la liturgie, à la pastorale des jeunes et à la protection des mineurs. Sur le plan social, ils ont réfléchi sur les défis qui interpellent, selon eux, la conscience nationale : « Paix, justice, crédibilité des institutions et responsabilité pastorale dans un climat sociopolitique sensible ».

Dans leur message, les évêques ont invité les acteurs politiques, sociaux et religieux à privilégier « la vérité et le respect de la dignité humaine », fondements de la cohésion nationale. Une attention particulière a été accordée au projet de création de l'Université catholique de Côte d'Ivoire (UcaCI).

Les évêques le qualifient de projet structurant et prioritaire, orienté vers « la formation intégrale de la personne humaine, intellectuelle, éthique et spirituelle », avec l'ambition de devenir un pôle d'excellence académique, éthique et technologique au service du développement humain intégral.

Les évêques se sont également penchés sur les difficultés rencontrées par l'Association nationale de l'Éducation catholique de Côte d'Ivoire. Ils ont réaffirmé leur volonté d'accompagner les réformes nécessaires, dans un esprit de dialogue et de responsabilité, afin de garantir une éducation catholique de qualité, fidèle à sa mission éducative et pastorale.

Concernant la formation, l'assemblée a examiné la dimension sociale de la formation des séminaristes et décidé de la création d'un Fonds de garantie médicale des séminaristes de Côte d'Ivoire (Fogamsci), destiné à assurer un meilleur suivi sanitaire des futurs prêtres.

Les évêques ont, par ailleurs, évoqué les audits et réformes économiques, le bilan de la 4e édition des Journées nationales de la jeunesse (Jnj), tenues du 19 au 24 août 2025, dans le diocèse de Yamoussoukro, ainsi que diverses questions liturgiques, dans un souci de crédibilité institutionnelle et de témoignage évangélique.

La prochaine assemblée plénière ordinaire de l'épiscopat ivoirien, la 129e, se tiendra dans l'archidiocèse d'Abidjan du 25 au 31 mai 2026.