La Soka Gakkai Internationale- Côte d'Ivoire (Sgi-Ci), la plus grande communauté des bouddhistes d'Afrique, a célébré, le lundi 26 janvier 2026, à son siège, à Abidjan, Cocody 2 Plateaux, le 51e anniversaire de la création de la Soka Gakkai Internationale, couplé à la cérémonie officielle de présentation de voeux du Forum national des Confessions religieuses de Côte d'Ivoire (Frci).

Cette rencontre solennelle a rassemblé autorités religieuses, représentants de l'État et fidèles autour d'un message fort : faire de la paix, du dialogue inter-religieux et du respect de la vie humaine des piliers durables de la société ivoirienne.

Dans son allocution, le directeur général de la Sgi-Ci, Koffi Kouamé Rémi, a rappelé, au cours de cette cérémonie, les 42 ans d'implantation de la Sgi-Ci en Côte d'Ivoire. Une communauté forte de plus de 40 000 membres engagés pour la paix, la culture et l'éducation.

A l'en croire, cette organisation va au-delà de la religion. « Elle est une institution morale, un acteur de la cohésion sociale et un partenaire engagé de l'État dans la construction du vivre-ensemble », a-t-il déclaré. Pour lui, la commémoration du 26 janvier 1975 constitue un engagement renouvelé à faire de la paix une responsabilité quotidienne et à promouvoir le caractère sacré de la vie humaine. Pour lui, « recevoir les voeux est une marque de haute considération, mais surtout une invitation à poursuivre et à approfondir son engagement au service du bien commun ».

Au nom du Forum des Confessions religieuses de Côte d'Ivoire, les responsables des communautés chrétienne et musulmane ont unanimement salué l'action de la Sgi-Ci. Le pasteur Zunon Désiré, secrétaire général adjoint du Forum, a reconnu son rôle actif dans la promotion du dialogue interreligieux, tandis que l'imam Koné Ibrahima, secrétaire général du Forum, a qualifié la Sgi-Ci de pilier essentiel du Frci, soulignant qu'elle est la seule communauté bouddhiste membre de cette plateforme.

Kouyaté Zoumana, directeur général adjoint des Cultes, représentant le ministre de l'Intérieur, parrain de la cérémonie, a salué l'engagement constant des religieux ivoiriens et rappelé l'apport déterminant de cette organisation à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Pour lui, la Sgi-Ci doit continuer à oeuvrer dans sa quête de la valorisation de l'espèce humaine.