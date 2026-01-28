Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Yapo Yapo Calice face au parquet

28 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Après son audition, le secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda maintenu en garde à vue.

Le secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda), Yapo Yapo Calice, a été maintenu en garde à vue à l'issue de son audition, le 27 janvier 2026, à la Préfecture de police d'Abidjan. Selon des sources concordantes, il doit être présenté au parquet du Plateau ce mercredi 28 janvier 2026.

En attendant cette comparution, le cadre du vieux parti a passé la nuit dans les locaux de la police, une situation qui suscite une vive émotion au sein de la formation politique fondée par Félix Houphouët-Boigny.

D'après les informations disponibles, il est reproché à Yapo Yapo Calice d'avoir publiquement contesté une décision du Conseil constitutionnel, notamment celle ayant annulé la victoire de l'honorable Hervé Alliali à Toumodi. Une prise de position assumée par le responsable du Pdci-Rda, qui s'inscrivait, selon ses proches, dans l'exercice normal de son rôle politique d'opposant.

Pour le parti, cette procédure judiciaire soulève de sérieuses interrogations. Le Pdci-Rda estime que la liberté d'expression et la liberté d'opinion politiques, garanties par la Constitution, sont mises à mal lorsque des responsables politiques sont convoqués ou retenus pour avoir exprimé une position critique sur des décisions institutionnelles.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

