Cote d'Ivoire: Aupcn Young Graduates - Des jeunes diplômés intègrent la filière hévéa ivoirienne

Huit jeunes diplômés, ingénieurs et techniciens, font ainsi leur entrée officielle dans une filière qui pèse dans l'économie ivoirienne. En effet, l'Association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel (Aupcn) a remis, le mardi 27 janvier 2026 à Abidjan, les parchemins de la toute première cohorte de son programme Aupcn Young Graduates.

En 2024, la filière a généré plus de 1 500 milliards de francs Cfa et exporté environ 1,6 million de tonnes. La Côte d'Ivoire, troisième producteur mondial de caoutchouc naturel derrière la Thaïlande et l'Indonésie, concentre à elle seule plus de 85 % de la production africaine.

Compétitivité internationale, exigences de qualité, transformation locale et renouvellement des compétences contraignent les acteurs du secteur à être performants. C'est dans ce contexte que l'Aupcn a lancé, fin 2024, le programme Young Graduates, une formation d'un an destinée à rapprocher les jeunes diplômés des réalités industrielles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Charles-Emmanuel Yacé, représentant du ministère de l'Agriculture et président du Conseil d'administration de l'Apromac, a salué une initiative qu'il qualifie de structurante : « Cette première cohorte démontre que la filière hévéa est organisée et tournée vers l'avenir, avec une vision claire du développement des compétences locales. »

Au centre du projet se trouve une conviction portée par Lamine Sanogo, président du Conseil d'administration de l'Aupcn, lauréat du prix du Manager de l'année 2025 de la Cgeci, qui a insisté sur le rôle déterminant des ressources humaines.

« Chacun le sait, la performance et la compétitivité d'un secteur reposent avant tout sur la qualité de ses ressources humaines. C'est pourquoi nous avons initié le programme Aupcn Young Graduates, afin de renforcer durablement les compétences dans la première transformation du caoutchouc naturel », a déclaré Lamine Sanogo, Pca de l'Aupcn.

Les huit impétrants sont issus de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et du Deming Excellence Institute. Pendant un an, ils ont alterné immersion professionnelle et formations complémentaires en leadership, en anglais et en outils informatiques. « Vous avez rejoint un secteur exigeant, mais porteur d'avenir. Vous incarnez désormais l'avenir de la première transformation du caoutchouc naturel », leur a déclaré l'administrateur Moïse Kouakou.

Au terme du programme, les huit jeunes diplômés ont tous été recrutés. Selon Moïse Kouakou, administrateur de l'Aupcn, cette réussite marque le début d'une dynamique durable. Une deuxième cohorte, élargie à vingt participants, est déjà annoncée. L'objectif est clair : constituer, sur le long terme, un vivier de talents capables de renforcer la compétitivité de la première transformation du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire.