Congo-Kinshasa: Université de Kananga - Mission accomplie pour Félix Tshisekedi !

Hier, c'était encore un rêve. Mais voilà, aujourd'hui, avec un peu de volonté, c'est devenu une réalité. En séjour dans la province du Kasaï Central, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé, mardi 27 janvier 2026, à l'inauguration officielle de l'Université de Kananga, au cours d'une cérémonie qui a connu la présence de nombreuses personnalités du pays. Loin de rester l'aboutissement d'un projet infrastructurel public, la modernisation de l'Unikan illustre largement une volonté manifeste du Chef de l'Etat congolais d'investir dans l'humain, pour une Nation forte, ambitieuse et déterminée à assumer avec fierté son destin.

Lancés officiellement en septembre 2022, les travaux de construction de l'Université de Kananga ont été réalisés par SRP Construction, une entreprise russe disposant d'une expertise réputée à l'échelle internationale.

Le nouveau campus de l'Unikan est composé de deux bâtiments administratifs (un grand et un petit) ; seize (16) auditoires de 200 places chacun, soit 3 200 places par vacation ; 14 laboratoires, dont 7 laboratoires pratiques et 7 laboratoires théoriques ; Une salle informatique de 48 places ; une bibliothèque universitaire de 44 places ; un restaurant universitaire d'une capacité de 250 personnes ; deux homes pour étudiants (dortoirs) d'une capacité de 200 personnes chacun, soit 400 places ; un home pour étudiantes (dortoirs) d'une capacité de 200 places. L'Université de kananga comprend sept (7) facultés et trois (3) grandes Ecoles :

1. Faculté de Médecine ;

2. Faculté de Droit ;

3. Faculté des Sciences Economiques et de Gestion ;

4. Faculté des Sciences Agronomiques ;

5. Faculté des Sciences Informatiques ;

6. Faculté des Sciences Sociales, Politiques et Administratives ;

7. Faculté de polytechnique ;

8. Ecole de Santé Publique ;

9. Ecole Supérieure d'Arts et Métiers : Option : Coupe et Couture ou Techniques d'Habillement et modélisme ;

10. Ecole de criminologie.