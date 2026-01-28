Afrique: La BAD défend l'économie circulaire comme voie vers une croissance industrielle durable pour le continent

Dans le cadre de la 7e session de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement (UNEA-7), qui s'est tenue sur le thème «Promouvoir des solutions durables pour une planète résiliente», la Banque africaine de développement a souligné que l'économie circulaire était à la fois une nécessité environnementale et une opportunité industrielle majeure.

Lors de réunions de haut niveau tenues en marge de l'Assemblée, Kevin Kariuki, vice-président du Groupe de la Banque chargé de l'Électricité, de l'Énergie, du Climat et de la Croissance verte, a déclaré que la circularité pouvait renforcer les chaînes de valeur mondiales tout en soutenant les transitions vers l'énergie propre et le numérique. «L'UNEA-7 arrive à un moment décisif pour notre planète, et bien sûr pour l'Afrique. Cette Assemblée offre une occasion importante d'aligner la science, les politiques et la finance pour construire un avenir plus résilient et plus durable.»

La position de la Banque a été mise en avant lors du Dialogue de leadership n°2 sur le thème suivant : «En boucle : pourquoi la circularité et la durabilité sont-elles essentielles pour l'avenir de l'industrie mondiale». Les discussions ont mis en lumière l'économie circulaire africaine comme étant une opportunité évaluée à 546 milliards de dollars par an, avec le potentiel de créer plus de 11 millions d'emplois d'ici à 2030. Les secteurs clés comprennent la construction, les systèmes alimentaires, les plastiques, les textiles, l'électronique et les chaînes de valeur liées à l'exploitation minière.

Tandis que près de 50 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont liées à l'utilisation des matériaux et des ressources, le dialogue a examiné la manière dont une gestion plus durable des matériaux peut soutenir les transitions vers l'énergie propre et le numérique, tout en renforçant la résilience dans l'ensemble des industries critiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les participants ont également souligné l'importance de pratiques évolutives, de cadres politiques solides et de garanties sociales pour s'assurer que les transitions circulaires protègent les moyens de subsistance tout en relevant les défis environnementaux.

Pour les économies africaines confrontées à l'intensification des chocs climatiques, à la volatilité des chaînes d'approvisionnement et à la hausse des coûts des intrants, les approches circulaires offrent des avantages concrets. Ceux-ci comprennent une moindre dépendance à l'égard des matériaux importés, une plus grande valeur ajoutée sur les marchés nationaux et régionaux, et de nouvelles opportunités d'investissement dans les industries axées sur la durabilité, le recyclage et la production locale.

«La circularité réduit l'exposition aux chocs d'approvisionnement mondiaux en gardant les matériaux utilisés localement», a déclaré M. Kariuki. Il a ajouté que la mise à l'échelle nécessite des cadres politiques cohérents, couvrant l'ensemble de l'économie, soutenus par une réglementation prévisible, des incitations et des normes harmonisées qui favorisent la durabilité, une conception sûre et une utilisation efficace des ressources."