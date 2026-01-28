Gambie: Fleuve du pays - Des initiatives stratégiques pour améliorer l'accès à l'eau potable aux populations riveraines

L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) est en train d'aménager le bassin du fleuve Gambie et de mettre en place des projets d'accès à l'eau et d'assainissement au bénéfice des populations riveraines de ce cours d'eau, a-t-on appris, mardi, de source officielle.

"L'OMVG procède à ces aménagements et à la mise en place de programmes d'accès à l'eau pour faciliter l'approvisionnement en eau potable des populations riveraines du bassin du fleuve Gambie", a dit à l'APS, son secrétaire général, Ousmane Hann, en marge des travaux du deuxième jour de la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations unies sur l'eau, prévue en décembre 2026 à Abu Dhabi aux Emirats arabes unis. Cette rencontre internationale est co-présidée par le Sénégal et les Emirats arabes unis.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé lundi l'ouverture officielle de cette rencontre préparatoire de deux jours (26-27 janvier) qui a enregistré la participation entre autres, des États membres de l'ONU, des partenaires techniques et financiers, de la société civile, du secteur privé, du monde de la recherche, et des jeunes.

"Les eaux du fleuve Gambie peuvent être valorisées, traitées, afin de servir d'eau potable aux populations des villes riveraines du bassin de ce cours d'eau", a ajouté M. Hann.

Selon lui, il n'est pas convenable que les populations et villes riveraines ne puissent pas bénéficier d'une eau potable traitée provenant du fleuve Gambie. "Il ne saurait être question d'aménager des bassins, sans se préoccuper des besoins de base des populations, notamment en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement", a-t-il dit, assurant que ces préoccupations sont au coeur "des problématiques" prises en charge par l'OMVG.

Le secrétaire général a rappelé que la mission de l'OMVG est d'assurer une "gestion partagée" de l'eau du fleuve Gambie au bénéfice des populations des Etats membres, notamment la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Il a plaidé dans ce sens pour la mise en place d'un "mécanisme de dialogue" à l'utilisation de cette ressource commune.

Ousmane Hann a souligné par ailleurs l'importance de développer des infrastructures communes, comme les barrages, pour garantir un transfert d'eau continu.

"La construction de grandes infrastructures telles que les barrages, les lignes électriques entre autres, a démarré et va continuer, pour soutenir le développement les communautés des pays membres de l'OMVG", a-t-il assuré.