Sénégal: Dépollution de la baie de Hann - Eléonore Caroit salue 'un projet à fort impact sur les populations'

Dakar — La ministre déléguée française chargée de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Eléonore Caroit, a souligné l'importance stratégique du projet de dépollution de la baie de Hann, estimant qu'il devrait générer un impact social significatif au bénéfice des populations riveraines.

"[...] C'est intéressant, car c'est un modèle de coopération et de financement du développement avec différents acteurs et surtout un projet qui a un fort impact, parce que ce n'est pas moins de 40 000 familles et un demi-million de personnes qui vont être touchées directement par la dépollution de la baie de Hann", a-t-elle déclaré.

Mme Caroit animait un point de presse, mardi, en marge d'une visite qu'elle effectuait au Sénégal, dans le cadre de la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations unies sur l'eau prévue du 2 au 4 décembre 2026 à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis.

"C'est à la fois une question de santé publique, de dépollution, d'assainissement, d'accès à l'eau aussi, donc en lien avec cette conférence", a indiqué l'officielle française, en parlant de ce projet financé par l'Agence française de développement (AFD), l'Union européenne, ainsi que d'autres partenaires techniques et financiers.

Il s'agit aussi d'un "projet protecteur de la biodiversité, un projet de coopération scientifique doté de gros investissements en infrastructure", selon a ministre déléguée française chargée de la Francophonie et des Partenariats internationaux.

Ce projet de dépollution devrait se traduire, à terme, par des effets positifs et durables sur la situation économique, sanitaire et sociale des populations dont les activités de pêche et de tourisme notamment, sont fortement impactées par la dégradation de la baie.

Les communes de Hann Bel Air, Dalifort, Guinaw rails sud, Guinaw rails Nord, Thiaroye-sur-mer, Diamaguène Sicap Mbao et Mbao sont les collectivités directement concernées par ce projet visant à restaurer la baie de Hann, fortement dégradée par les rejets de déchets industriels et domestiques.

Située sur la façade orientale de la presqu'ile du Cap-Vert entre la pointe de Bel-Air et Mbao, elle était pourtant considérée il y a quelques années comme l'une des plus belles d'Afrique.