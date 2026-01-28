Maroc: Marché obligataire - Le Trésor dépasse ses besoins de financement annoncés en janvier

Le marché obligataire a été marqué, à fin janvier 2026, par des levées du Trésor supérieures aux besoins de financement initialement annoncés, selon Attijari Global Research (AGR).

Dans sa récente note "Weekly Hebdo Taux - Fixed Income", AGR précise qu'"à la clôture des levées du mois de janvier, le Trésor a dépassé de 20% ses besoins initialement annoncés". En effet, la levée cumulée mensuelle s'est établie à 18,3 milliards de dirhams (MMDH) face à un besoin de financement annoncé de 15,3 MMDH sur la même période. La dernière séance d'adjudication du mois, tenue le 20 janvier 2026, s'est caractérisée par une nette hausse des taux de la courbe primaire de 22 points de base (pbs) sur la maturité 2 ans.

Un mouvement également haussier atteignant +8 pbs a été observé sur l'ensemble des compartiments de la courbe secondaire. Concernant les caractéristiques techniques de la séance, la demande des investisseurs s'est établie à 6,6 MMDH dont plus de 75% sur la maturité 2 ans, satisfaite à hauteur de 73% par une souscription du Trésor de 4,8 MMDH.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La capacité du Trésor à maintenir un matelas confortable de sa trésorerie devrait lui permettre de maîtriser son offre sur le marché primaire au cours du premier trimestre (T1) de 2026. Toutefois, les experts d'AGR restent attentifs à l'impact de la situation tendue de la liquidité bancaire sur la demande des investisseurs sur le marché des bons du Trésor durant le reste du T1-2026.