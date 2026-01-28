Sénégal: Paris dans un partenariat gagnant-gagnant avec Dakar, selon Eléonore Caroit

28 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La coopération entre la France et le Sénégal s'inscrit dans un partenariat gagnant-gagnant, assure la ministre déléguée française chargée de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Eléonore Caroit, réaffirmant la volonté de Paris de continuer à inscrire ses relations avec Dakar dans cette dynamique.

En visite au Sénégal, elle dit avoir "senti une volonté" des autorités sénégalaises de continuer à coopérer avec la France, "dans un partenariat qui, aujourd'hui, est un partenariat d'égal à égal, qui répond aux intérêts du Sénégal, aux besoins du Sénégal, et qui répond aussi aux intérêts de la France".

Mme Caroit animait un point de presse, mardi, à Dakar, où elle a participé à la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations unies sur l'eau de 2026.

La ministre déléguée française chargée de la Francophonie et des Partenariats internationaux a ajouté avoir également senti "une 'reconnaissance de la présence française dans un certain nombre de secteurs et d'activités".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"On a une coopération qui est extrêmement forte", a-t-elle relevé, en réaffirmant l'engagement de Paris "de continuer cette coopération et surtout de répondre aux attentes, aux besoins, au dialogue [...]" avec la partie sénégalaise.

Elle estime par ailleurs avoir été bien reçu par des interlocuteurs, se disant "heureuse" de voir son pays participer à la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations unies sur l'eau de 2026.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.