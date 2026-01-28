Sénégal: Paris dans un partenariat gagnant-gagnant avec Dakar, selon Eléonore Caroit

Dakar — La coopération entre la France et le Sénégal s'inscrit dans un partenariat gagnant-gagnant, assure la ministre déléguée française chargée de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Eléonore Caroit, réaffirmant la volonté de Paris de continuer à inscrire ses relations avec Dakar dans cette dynamique.

En visite au Sénégal, elle dit avoir "senti une volonté" des autorités sénégalaises de continuer à coopérer avec la France, "dans un partenariat qui, aujourd'hui, est un partenariat d'égal à égal, qui répond aux intérêts du Sénégal, aux besoins du Sénégal, et qui répond aussi aux intérêts de la France".

Mme Caroit animait un point de presse, mardi, à Dakar, où elle a participé à la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations unies sur l'eau de 2026.

La ministre déléguée française chargée de la Francophonie et des Partenariats internationaux a ajouté avoir également senti "une 'reconnaissance de la présence française dans un certain nombre de secteurs et d'activités".

"On a une coopération qui est extrêmement forte", a-t-elle relevé, en réaffirmant l'engagement de Paris "de continuer cette coopération et surtout de répondre aux attentes, aux besoins, au dialogue [...]" avec la partie sénégalaise.

Elle estime par ailleurs avoir été bien reçu par des interlocuteurs, se disant "heureuse" de voir son pays participer à la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations unies sur l'eau de 2026.