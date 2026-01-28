Sénégal: Le délégué général du Québec évoque la place de Dakar dans l'action diplomatique de son pays

Dakar — Le délégué général du Québec à Dakar, Iya Touré, a fait part de la volonté de son pays de faire de Dakar la porte d'entrée de sa coopération avec les autres de la sous-région, en misant sur la "position stratégique" du Sénégal en Afrique de l'Ouest et l'excellence de ses relations avec la province francophone du Canada.

"Nous voulons positionner le Sénégal de sorte que toutes les actions du Québec dans les autres pays de la sous-région passent obligatoirement par ici", a-t-il déclaré lors d'un point de presse, mardi, à Dakar, au terme de ses cinq années de service dans le pays.

"Faire du Sénégal un hub de la diplomatie québécoise en Afrique de l'Ouest consistait concrètement à faire venir des hommes et des femmes politiques du Québec pour qu'ils voient ce qui se passe dans cette partie du monde. Cela nous a permis, après plusieurs audiences avec les autorités, de signer un accord cadre de coopération qui régit les rapports bilatéraux entre le Sénégal et le Québec", a indiqué le délégué général du Québec.

Selon Iya Touré, le plan d'action établi avec ses services était destiné à accroitre l'action diplomatique de la mission québécoise et à ériger le Sénégal comme point central de cette diplomatie dans la sous-région, tout en intensifiant l'action de son pays sur le terrain, en se donnant les moyens d'atteindre ces ambitions.

Cela s'est traduit, dit-il, par des investissements dans les secteurs minier, au regard du grand potentiel minier que regorge le Québec, éducatif, grâce à la proximité linguistique avec le Sénégal, et par la mise en place d'un "système pragmatique" pourvoyeur d'emploi agricole, à travers l'ambition commune des deux pays d'accéder à la souveraineté alimentaire et de promouvoir le partage de techniques culturales.

Il a en outre évoqué le secteur numérique, avec la présence de filiales canadiennes spécialisées dans le domaine au Sénégal.

Pour Iya Touré, cette "diplomatie intensive" a également abouti à la signature en janvier 2023 d'un accord de coopération dans des domaines d'intérêt commun, la constitution du cercle d'affaires Sénégal-Québec-Canada dans l'optique de dynamiser les relations commerciales, le déploiement d'un forum international sur l'entreprenariat, sans compter l'appui apporté au développement d'une liaison aérienne directe Montréal-Dakar prévu en juin 2026.

M. Touré a par ailleurs préconisé, dans la perspective du renforcement de la coopération entre les deux états pour les années à venir, un investissement massif dans le domaine de la formation professionnelle et technique des jeunes, dans l'industrie, l'autonomisation des femmes ainsi que le rapprochement du Sénégal avec le continent nord-américain et une meilleure liaison des écosystèmes financiers.