Congo-Kinshasa: Lancement officiel de la campagne de sensibilisation au paiement de l'impôt foncier et des revenus locatifs à Kinshasa

28 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La ville de Kinshasa a lancé officiellement, mardi 27 janvier, la campagne de sensibilisation à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier (IF) pour l'exercice 2026 ainsi que de l'impôt sur les revenus locatifs (IRL) portant sur les revenus 2025. La date limite de paiement est fixée au 1er février 2026.

Lors d'une conférence de presse, le ministre provincial des Finances, Magloire Kabemba, a annoncé le démarrage de cette campagne. À cette occasion, la Direction générale des recettes de Kinshasa (DGRK) a présenté le quitus fiscal, document officiel attestant du paiement des impôts fonciers, des revenus locatifs et, le cas échéant, des taxes sur les véhicules. Imprimé sur un support sécurisé, ce quitus est valable à la date de son émission et s'inscrit dans une stratégie visant à accroître les recettes locales avant l'échéance fixée.

Décentralisation des sites de perception

Aux côtés du ministre, Gérard Kaja Kambowa, chargé de missions à la DGRK, a insisté sur l'importance de la décentralisation des sites de perception afin d'éviter les engorgements et de faciliter l'accès des contribuables.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement de la conformité fiscale, fait savoir le service de communication de l'hôtel de ville.

À l'issue d'une réunion tenue le 21 janvier dernier, les autorités provinciales ont annoncé plusieurs mesures ciblant les propriétaires et bailleurs, parmi lesquelles :

L'affichage public des contribuables en règle,

L'ouverture de guichets supplémentaires,

la conditionnalité de certains documents d'état civil au paiement régulier des impôts urbains.

Ces dispositions visent à consolider la transparence et l'efficacité du système fiscal de Kinshasa, tout en renforçant la culture de la citoyenneté fiscale, précise l'hôtel de ville de Kinshasa.

