Afrique de l'Ouest: Obligations du Trésor - 94,913 milliards FCFA dans les caisses du Trésor Public Ivoirien

Pour faire face au financement du budget de l'Etat de Côte d'Ivoire, le Trésor Public de ce pays, a encaissé le mardi 27 janvier 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 94,913 milliards FCFA au sortir de son émission d'adjudication simultanée d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication 150 milliards de FCFA. Il s'est retrouvé avec des soumissions globales de 262,351 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 174,90%. Le montant des soumissions retenu s'élève à 94,913 milliards de FCFA (exclusivement pris sur les obligations de 3 et 7 ans) et celui rejeté 167,43 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 36,18%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,32% pour les obligations de 3 ans et 6,31% pour celles de 7 ans. Le Trésor Public ivoirien s'est engagé à rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 28 janvier 2029 pour celles de 3 ans et au 28 janvier 2033 pour celles de 7 ans. Les intérêts seront payés par an sur la base d'un taux de 5,35% pour les obligations de 3 ans et 5,85% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.