Ile Maurice: Vaccination obligatoire avant le départ pour le Hajj

Une campagne de vaccination sera organisée à l'intention des pèlerins se rendant en Arabie saoudite pour le Hajj. Cette mesure concerne notamment la méningite, une infection grave des membranes entourant le cerveau et les nerfs le long de la colonne vertébrale, pouvant entraîner des complications sévères si elle n'est pas traitée rapidement. La vaccination constitue donc la meilleure prévention et est obligatoire avant le départ.

À cet effet, les pèlerins pourront se faire vacciner le samedi 31 janvier, de 8 h 30 à 11 h 30, dans cinq hôpitaux régionaux : Dr A. G. Jeetoo à Port-Louis ; Victoria, à Candos, Jawaharlal Nehr u, à Rose-Belle ; Sir Seewoosagur Ramgoolam National (SSRN), à Pamplemousses ; et Sir Anerood Jugnauth (SAJ), à Flacq.

Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer à cette date, la vaccination restera disponible à l'International Vaccination Centre, situé au Mutual Aid Building, à Port-Louis, en semaine, de 9 heures à midi et de 13 à 15 heures. En outre, les autorités sanitaires recommandent également une vaccination contre la grippe saisonnière avant le départ, afin de réduire les risques liés aux grands rassemblements.

Il est à noter que la vaccination est proposée gratuitement sur présentation d'une attestation de voyage délivrée par le Centre Culturel Islamique. Les pèlerins déjà munis d'une carte de vaccination devront la présenter lors de l'enregistrement.