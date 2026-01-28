Ile Maurice: Les recettes ont bondi de 10% en 2025

28 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Le pays se positionne parmi les destinations touristiques les plus prisées au monde. Selon le Baromètre du tourisme mondial de l'ONU publié le 20 janvier, les recettes touristiques mauriciennes ont augmenté de 10 % en 2025, nettement au-dessus de la moyenne mondiale de 4 %.

Le ministre du Tourisme, Richard Duval, a précisé que 1,44 million de visiteurs ont séjourné sur le territoire, soit près de 4 % de plus qu'en 2024, générant plus de Rs 100 milliards de recettes. Si certains marchés européens traditionnels, comme la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, enregistrent un léger recul, l'augmentation des visiteurs venus d'Inde (+33,5 %) et d'Italie (+18,2 %) ouvre de nouvelles perspectives.

Cette progression reflète une rentabilité par séjour en hausse et confirme le positionnement du pays sur le segment haut de gamme. Dans un contexte international dynamique, le Maroc (+19 %), la Corée du Sud (+18%) et l'Égypte (+17%) enregistrent également de fortes croissances.

