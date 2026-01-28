Ile Maurice: Dossiers à l'arrêt et permis en suspens depuis octobre

Depuis octobre 2025, de nombreuses entreprises font face à une situation qu'elles jugent incompréhensible. Bien qu'elles aient complété l'ensemble des démarches administratives et réglé les frais exigés au ministère du Travail pour l'obtention de l'«Employees Lodging Accommodation Permit», plusieurs dossiers demeurent en suspens. En cause, selon les informations communiquées aux intéressés, un problème de matériel au ministère concerné.

L'alerte a été lancée à travers une publication largement partagée sur les réseaux sociaux, dans laquelle un directeur de société affirme que ce blocage affecterait l'ensemble des entreprises concernées depuis plusieurs mois.

Malgré des dossiers jugés complets et des paiements déjà effectués, aucun permis n'aurait été délivré à ce jour, entraînant un ralentissement significatif des procédures. Cette situation aurait des répercussions en chaîne.

L'«Employees Lodging Accommodation Permit» étant une condition préalable à l'obtention des work permits, plusieurs demandes de permis de travail se retrouvent également retardées. Les entreprises se retrouvent ainsi confrontées à des délais prolongés, à une accumulation de dossiers en attente et à des contraintes opérationnelles, tout en devant respecter leurs obligations légales.

Dans son message, l'auteur de la publication interpelle les responsables du ministère, s'interrogeant sur la capacité d'un département stratégique à fonctionner normalement sans fournitures essentielles sur une période aussi longue.

Contacté à ce sujet, le syndicaliste Fayzal Ally Beegun confirme l'existence de difficultés liées à la délivrance des permis d'hébergement. «Pour recruter des travailleurs étrangers, il est impératif de disposer d'un dortoir conforme. Une fois l'adresse communiquée, les services des pompiers et de la santé effectuent une inspection afin de vérifier la conformité aux normes en vigueur.» Il ajoute que plusieurs entreprises ont fait part de leur incompréhension face aux retards constatés, alors même que de nombreux secteurs sont en quête de main-d'oeuvre étrangère.

Fayzal Ally Beegun appelle ainsi les autorités concernées à accélérer la délivrance des permis, en soulignant que certaines demandes de permis de travail, soumises sous le précédent gouvernement, sont toujours en attente.

Au-delà des témoignages, cette situation relance le débat sur l'efficacité administrative et la gestion des ressources publiques. Pour les entreprises, les conséquences sont concrètes : incertitude juridique, retards opérationnels, pressions financières et difficultés à loger légalement les travailleurs étrangers, à un moment où plusieurs milliers de travailleurs sont attendus, en particulier dans le secteur agricole.