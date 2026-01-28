Ile Maurice: Le nouveau GM Suren Dayal - «Le renforcement de la gouvernance et de la transparence est essentiel»

28 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Olivia Edouard

Suren Dayal nommé au poste de General Manager de la State Trading Corporation (STC) a pris ses fonctions le lundi 26 janvier. Il succède à Rajiv Servansingh, qui avait présenté sa lettre de démission en novembre 2024.

Ancien ministre et membre du Parti travailliste, Suren Dayal a récemment été honoré de la prestigieuse distinction de Grand Officer of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean (GOSK), en reconnaissance de son engagement et ses contributions dans les domaines de l'éducation, de la politique et du social à Maurice. Son parcours politique comprend également sa candidature malheureuse aux élections générales de 2019 dans la circonscription n° 8 (Moka - Quartier Militaire).

Dans ses nouvelles fonctions à la STC, Suren Dayal aura pour responsabilité principale de superviser l'approvisionnement du pays en produits essentiels, tels que le carburant, le riz et la farine.

Sollicité pour une réaction, Suren Dayal indique qu'il accueille sa nomination avec un profond sens de responsabilité. «Je dois prendre connaissance de la situation. La STC est une institution stratégique, au cœur de la sécurité économique, énergétique et sociale du pays. La vision du gouvernement est de protéger le pouvoir d'achat de la population et de garantir l'approvisionnement continu des produits essentiels. Je tiens à rassurer la population : la STC continuera à agir dans l'intérêt national, avec professionnalisme, rigueur et sens du service public. En même temps, le renforcement de la gouvernance et de la transparence est essentiel.»

