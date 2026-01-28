Cameroun: un emprunt de 415 milliards à 10% plonge le pays dans la spirale de la dette

Le Cameroun vient de contracter un Eurobond de 750 millions de dollars, soit 415 milliards FCFA. Mais c'est le coût réel de cette opération qui choque : près de 800 milliards FCFA à rembourser sur sept ans, avec un taux d'intérêt record de 10,125%.

Cette décision financière interroge alors que d'autres pays du continent comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire empruntent entre 5 et 6% sur les mêmes marchés internationaux. L'écart est colossal et pose la question de la crédibilité du Cameroun auprès des investisseurs.

Le mécanisme des intérêts composés explique cette explosion du coût. Chaque année, les intérêts impayés s'ajoutent au capital, créant un effet boule de neige redoutable. Sur sept ans, le montant à rembourser double pratiquement, atteignant environ 400 milliards FCFA d'intérêts purs.

Selon des observateurs, cette situation pourrait révéler la présence de fonds vautours, ces organisations qui rachètent à bas prix les dettes de pays fragilisés pour les revendre avec des marges considérables. Le Cameroun avait déjà été confronté à ce type de pratiques lors de l'annulation de sa dette PPTE en 2006.

Ce qui alarme davantage : cet emprunt ne finance aucun projet productif. Il sert uniquement à rembourser d'anciennes dettes par le mécanisme du refinancement de la dette. Une stratégie qui condamne le pays à un endettement perpétuel sans création de richesse.

Le paradoxe camerounais atteint son sommet quand on réalise que le pays exporte clandestinement près de 50 tonnes d'or artisanal par an. À 90 millions FCFA le kilogramme, cela représente plus de 4500 milliards FCFA qui échappent aux caisses de l'État chaque année. De quoi éviter tout recours à l'emprunt international.

Le Ministre des Finances a confirmé qu'une partie de cet emprunt servira à honorer 250 milliards FCFA de dette extérieure en janvier 2026. Une stratégie court-termiste qui hypothèque l'avenir des générations futures.

Face à ces montants vertigineux et à l'opacité des conditions d'emprunt, les citoyens camerounais sont en droit d'exiger plus de transparence dans la gestion des finances publiques. Comment justifier un tel sacrifice quand les ressources naturelles du pays pourraient assurer son autonomie financière?

Cette situation soulève une question fondamentale : jusqu'où le Cameroun peut-il s'endetter avant de perdre toute souveraineté économique?