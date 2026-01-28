Cameroun: 15 tonnes d'or disparues vers Dubaï, le FMI exige des réponses

Paul Biya vient d'être confronté à un scandale d'une ampleur inédite. L'or du Cameroun aurait été massivement détourné et écoulé vers les marchés de Dubaï. Le FMI et la Banque mondiale, institutions de Bretton Woods présentes sur le terrain camerounais, réclament désormais des explications officielles au chef de l'État. La surveillance s'intensifie autour d'un régime maintenu à flot par une perfusion financière internationale.

Un écart vertigineux dans les chiffres officiels

Les données révèlent une anomalie choquante. Le rapport de l'ITIE indique que le Cameroun n'aurait officiellement exporté que 22,3 kilogrammes d'or en 2023. Pourtant, des sources internationales crédibles attestent que plusieurs pays ont importé environ 15 tonnes d'or camerounais durant la même période. Près de 90 % de ce métal précieux aurait pris la direction des Émirats arabes unis.

Une manne colossale évaporée dans les circuits parallèles

L'ampleur financière du détournement d'or donne le vertige. Avec le prix de l'once qui a triplé en deux ans, passant de 1 600 euros à plus de 4 400 euros, ces 15 tonnes représenteraient une valeur approchant les 2,35 milliards d'euros. Une fortune colossale qui aurait pu transformer l'économie camerounaise.

Un paradoxe qui résume toute une gouvernance

Si ces ressources minières avaient été exploitées dans le respect des normes internationales, avec transparence et traçabilité, le Cameroun ne serait pas contraint de multiplier les emprunts. L'endettement du pays continue de s'alourdir, alors que son sous-sol recèle des richesses considérables. La kleptocratie camerounaise prive ainsi sa population de revenus qui auraient pu financer développement et infrastructures.

Les institutions internationales haussent le ton

Les institutions de Bretton Woods ne se contentent plus d'observer. Leur présence au Cameroun vise désormais à exercer une surveillance accrue sur un système jugé prédateur. Le contraste entre pauvreté budgétaire affichée et richesses détournées ne passe plus inaperçu. Les bailleurs de fonds internationaux exigent des comptes précis sur cette disparition massive d'or.

Un dossier explosif aux ramifications internationales

Cette affaire soulève des questions cruciales sur les circuits de commercialisation de l'or africain. Comment 15 tonnes de métal précieux peuvent-elles quitter un territoire sans laisser de traces officielles ? Quels réseaux permettent une telle évasion de richesses nationales ? Les complicités nécessaires à une opération d'une telle envergure impliquent nécessairement des acteurs situés à plusieurs niveaux de la chaîne.

Le scandale de l'or camerounais résume à lui seul le drame d'un pays riche de son sous-sol mais vidé par la prédation systématique. Combien d'autres ressources naturelles africaines s'évaporent-elles ainsi dans l'opacité des circuits parallèles ?