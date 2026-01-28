Ile Maurice: Des conseillers se plaignent de l'absence de dialogue et de concertation

Des tensions semblent émerger au conseil de district de Grand-Port.

Selon des sources dans la circonscription de Mahébourg-Plaine Magnien (n°12), plusieurs personnes, dont des conseillers, critiquent la manière dont le président Rajeev Jangi gère le conseil, estimant que les décisions sont prises de façon unilatérale. «Il n'en fait qu'à sa tête et ne nous sollicite pas.»

Ces critiques portent particulièrement sur l'organisation des projets et de la communication interne. Plusieurs interlocuteurs regrettent de ne pas être consultés, estimant que cette absence de dialogue fragilise l'efficacité collective.

Interrogé, le président Rajeev Jangi justifie sa méthode de travail. «Je ne peux m'en tenir à la disponibilité de chacun pour organiser des réunions. Chacun fait son travail et gère ses projets avec ses ressources.» Selon lui, cette autonomie responsabilise les membres et fluidifie la gestion des dossiers.

Pourtant, certaines sources assurent que cette approche «à la carte» génère frustrations et malentendus, et qu'une meilleure coordination permettrait d'éviter des retards et des doublons dans les projets.