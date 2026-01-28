Togo: Développement local - Le pays renforce les bases techniques de la décentralisation

Le Togo s'est doté d'un référentiel national d'élaboration des Plans de développement régional (PDR), validé mardi à l'issue de plus de cinq mois de travaux techniques.

Ce document constitue désormais le cadre de référence pour l'harmonisation des outils de planification du développement à l'échelle régionale, dans le contexte de la décentralisation.

Selon le gouvernement, ce guide vise à renforcer la cohérence entre la planification stratégique nationale et les interventions des collectivités territoriales, en dotant communes et régions d'instruments méthodologiques standardisés et alignés sur les priorités nationales.

Le référentiel doit permettre aux régions de mieux répondre aux enjeux d'équilibre et de cohésion territoriale, de gouvernance locale renforcée et de développement économique local.

Il s'inscrit dans la dynamique de territorialisation des politiques publiques et de promotion de l'autonomie des collectivités.

Pour Koamy Gbloèkpo Gomado, ministre délégué au Développement local, cette avancée marque « une nouvelle dynamique en faveur d'un développement harmonieux, inclusif et résilient ».

Le gouvernement réaffirme par ailleurs la priorité accordée à la sécurité de proximité, à la résilience des communautés, au développement des zones vulnérables et à la consolidation de la paix sociale comme fondements du développement local.

L'élaboration du référentiel a bénéficié de l'appui technique et financier de plusieurs partenaires, notamment la FAO, le PNUD et la coopération allemande GIZ.