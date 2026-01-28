Ile Maurice: Plus de Rs 101,8 millions de drogues détruites

28 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Une opération de destruction de drogues a eu lieu, mercredi 28 janvier, aux Casernes centrales à Port-Louis, sous la supervision des éléments de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la procédure légale visant à éliminer les substances illicites ne faisant plus l'objet de poursuites judiciaires.

Il peut s'agir notamment de cas où les substances saisies n'ont pu être liées à un commanditaire identifié ou encore lorsque le principal suspect est décédé au cours de l'enquête. Une fois toutes les procédures complétées et les autorisations obtenues, les produits sont alors détruits par incinération, conformément au protocole établi.

Selon les chiffres communiqués par les autorités policières, la valeur marchande totale des drogues détruites s'élève à Rs 101 831 531,40. Ces substances sont évaluées par les membres de l'ADSU sur la base de leur valeur sur le marché illicite et connu comme la «street value».

Les produits incinérés hier comprenaient 15 153,67 grammes de cannabis (herbe) d'une valeur de Rs 18 184 406,40, ainsi que 16 540 plants de cannabis ayant une valeur approximative de Rs 66 160 000.

L'opération a également permis la destruction de 809,95 grammes d'héroïne, évalués à Rs 12 149 250, de 13,30 grammes de MDMA ou ecstasy, estimés à Rs 199 500, de 55 comprimés psychotropes d'une valeur de Rs 5 500, de 363 grammes de graines de cannabis estimés à Rs 36 300, ainsi que de 1 019,32 grammes de cannabis de synthèse, évalués à Rs 5 096 575.

Cette opération de destruction a lieu en moyenne tous les six mois, en fonction du volume de drogues saisies et du nombre de dossiers arrivés à terme sur le plan judiciaire. Elle vise à assurer une gestion rigoureuse, transparente et sécurisée des pièces à conviction, tout en empêchant toute possibilité de remise en circulation de ces substances sur le marché.

