Sénégal: Recyclage des déchets plastiques - Christine Fages plaide pour la mise en place de 'solutions pérennes'

Dakar — L'ambassadrice de la République de France au Sénégal, Christine Fages, a plaidé, mercredi, pour la mise en place de "solutions pérennes" capables de recycler de façon adéquate la production annuelle de plus de 250 000 tonnes de déchets plastiques au Sénégal.

"Au Sénégal, plus de 250. 000 tonnes de déchets plastiques sont produites chaque année et seulement 12% de ces déchets sont recyclés. Face à cette urgence, sensibiliser ne suffit plus, il faut agir, structurer, former et créer des solutions pérennes. Et c'est précisément ce que propose +Plastic Odyssey+", a-t-elle déclaré, lors d'une conférence de l'équipage du navire "Plastic Odyssey", en escale à Dakar.

Cette pollution plastique a des conséquences directes sur l'environnement, sur la santé des populations, sur l'attractivité des territoires et surtout sur l'économie, a déploré Mme Fages.

La diplomate estime qu'à travers cette expédition mondiale, le navire "Plastic Odyssey" documente, expérimente et valorise des solutions concrètes, pour transformer le plastique en ressources.

" (...) au Sénégal, a-t-elle indiqué, cet engagement a pris une forme très concrète avec le projet +sunu Plastic Odyssey+ que l'ambassade est fière de soutenir à hauteur de 20 millions d'euros, soit 1 milliard 312 millions FCFA, dans le cadre d'un projet dit +Fonds Équipe France+", a-t-elle indiqué.

Ce projet, incarne, selon elle, une "vision ambitieuse", celle de la "création d'une véritable filière nationale de recyclage des déchets plastique au service de l'environnement, de l'emploi et de l'entreprenariat".

"+Sunu Plastic Odyssey+ repose sur trois piliers qui font l'écho des priorités du gouvernement sénégalais et de la France, à travers le déploiement de micro-usines de recyclage +low-tech+ installées dans des containers gérés par des entrepreneurs sénégalais à travers le pays", a-t-elle indiqué.

Ces unités "permettent de transformer les déchets plastiques en produits utiles, en pavés, tuiles, poubelles, tuyaux, répondant aux besoins des collectivités territoriales et contribuant à améliorer la salubrité urbaine", a ajouté l'ambassadrice de la République de France au Sénégal.

Pour sa part, Ibrahima Diagne, conseiller technique du Premier ministre en charge de l'environnement, de l'assainissement et de l'hydraulique, a souligné l'importance de la valorisation du potentiel économique des déchets solides, en vue de créer des richesses et des emplois décents et durables.

"Au-delà de l'entrepreneuriat, il faut aujourd'hui effectivement mettre en place des industries en mesure d'assurer le recyclage adéquat de ces déchets qui sont produits (...) ", a-t-il préconisé.

Cette rencontre a été également marquée par le vernissage d'une exposition intitulée "les malles aux trésors". Elle présente des ustensiles naturels transformés pour remplacer les outils jetables en plastiques utilisés à bord du navire.

Après 3 ans de tour du monde, le navire Plastic Odyssey fait son escale symbolique du 26 au 16 février, à Dakar.