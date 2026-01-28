Cote d'Ivoire: Plan et Développement - Souleymane Diarrassouba dans les pas de Nialé Kaba

28 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Après une décennie à la tête de la planification nationale, œuvre Kaba a passé le témoin à Souleymane Diarrassouba, mercredi 28 janvier 2026, à l'immeuble Sciam au Plateau.

Le Plan change de main, mais la boussole reste la même. Mercredi 28 janvier 2026, à Abidjan-Plateau, Nialé Kaba, ministre d'État, désormais en charge des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a transmis les rênes du ministère du Plan et du Développement à Souleymane Diarrassouba, sous la supervision du secrétaire général du gouvernement, Roger Charlemagne Dah.

Visiblement émue, Nialé Kaba a mesuré le chemin parcouru : « Ce département que j'ai occupé avec privilège durant dix ans m'a permis de servir l'État avec rigueur et méthode ». Elle a exprimé sa gratitude au Président Alassane Ouattara pour la confiance renouvelée depuis 2016, saluant une décennie marquée par l'élaboration et la mise en oeuvre des Pnd 2016-2020 et 2021-2025, ainsi que la finalisation du Pnd 2026-2030. « Cet honneur m'oblige et m'engage », a-t-elle affirmé, confiante dans le leadership de son successeur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'adressant à Souleymane Diarrassouba, elle a souligné que « son parcours et sa parfaite connaissance des enjeux économiques constituent des atouts majeurs » pour poursuivre la transformation structurelle du pays, tout en invitant les cadres à lui accorder « la même loyauté et la même rigueur ».

Prenant la parole, le nouveau ministre du Plan et du développement a dit mesurer « avec émotion et responsabilité » la mission qui lui est confiée. Rendant hommage à sa prédécesseur, il a salué « un bilan qui n'est pas une simple succession de chiffres, mais le témoignage d'un engagement sans faille ». Annonçant une action placée sous le signe de la continuité, il a insisté : « En matière de planification, le temps long est notre boussole ».

Intervenant à son tour, Roger Charlemagne Dah a appelé les deux ministres à mériter la confiance du Chef de l'État, soulignant que « le développement est un combat permanent au service de la nation ».

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.