Cote d'Ivoire: Plan et Développement - Souleymane Diarrassouba dans les pas de Nialé Kaba

Après une décennie à la tête de la planification nationale, œuvre Kaba a passé le témoin à Souleymane Diarrassouba, mercredi 28 janvier 2026, à l'immeuble Sciam au Plateau.

Le Plan change de main, mais la boussole reste la même. Mercredi 28 janvier 2026, à Abidjan-Plateau, Nialé Kaba, ministre d'État, désormais en charge des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a transmis les rênes du ministère du Plan et du Développement à Souleymane Diarrassouba, sous la supervision du secrétaire général du gouvernement, Roger Charlemagne Dah.

Visiblement émue, Nialé Kaba a mesuré le chemin parcouru : « Ce département que j'ai occupé avec privilège durant dix ans m'a permis de servir l'État avec rigueur et méthode ». Elle a exprimé sa gratitude au Président Alassane Ouattara pour la confiance renouvelée depuis 2016, saluant une décennie marquée par l'élaboration et la mise en oeuvre des Pnd 2016-2020 et 2021-2025, ainsi que la finalisation du Pnd 2026-2030. « Cet honneur m'oblige et m'engage », a-t-elle affirmé, confiante dans le leadership de son successeur.

S'adressant à Souleymane Diarrassouba, elle a souligné que « son parcours et sa parfaite connaissance des enjeux économiques constituent des atouts majeurs » pour poursuivre la transformation structurelle du pays, tout en invitant les cadres à lui accorder « la même loyauté et la même rigueur ».

Prenant la parole, le nouveau ministre du Plan et du développement a dit mesurer « avec émotion et responsabilité » la mission qui lui est confiée. Rendant hommage à sa prédécesseur, il a salué « un bilan qui n'est pas une simple succession de chiffres, mais le témoignage d'un engagement sans faille ». Annonçant une action placée sous le signe de la continuité, il a insisté : « En matière de planification, le temps long est notre boussole ».

Intervenant à son tour, Roger Charlemagne Dah a appelé les deux ministres à mériter la confiance du Chef de l'État, soulignant que « le développement est un combat permanent au service de la nation ».