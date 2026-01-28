Sénégal: La 9e AG de la FAAPA planche sur le rôle des médias dans la construction de territoires africains inclusifs

Dakar — La 9e Assemblée générale (AG) de la Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA) a démarré ses travaux, mercredi à Marrakech, sous le thème "Donner la parole aux territoires: le rôle des médias dans la construction d'une Afrique inclusive", a-t-on appris de la Maghreb Arabe Presse (MAP), l'agence marocaine.

Ce thème mettra en lumière les responsabilités croissantes des agences de presse africaines dans la valorisation des dynamiques territoriales, la mise en visibilité des zones éloignées ou marginalisées et la construction d'un récit partagé du développement.

"Ce panel sera l'occasion également de dégager des propositions pour encourager la coopération entre agences, stimuler la production éditoriale locale et renforcer les capacités des journalistes à couvrir les enjeux de développement territorial", indique la même source.

Cette assemblée générale, qui se tient aujourd'hui et demain, réunit les directeurs généraux des agences de presse africaines membres de la FAAPA, aux côtés d'experts, chercheurs, responsables et décideurs institutionnels.

Elle a pour objectif de réfléchir sur les actions que peuvent mener les médias en vue d'accompagner les transformations du continent et de contribuer à un développement plus équilibré, plus équitable et pleinement ancré dans les territoires.

En effet, les médias sont appelés à assumer une fonction structurante dans la promotion des dynamiques territoriales à l'échelle continentale en portant la voix des espaces relégués et en accompagnant l'appropriation citoyenne des grands projets structurants et partant contribuer à sensibiliser l'opinion publique aux impératifs de la justice spatiale, souligne la MAP.

La présente assemblée générale, présidée par le président de la FAAPA, le directeur général de la MAP, Fouad Arif, se donne pour ambition d'explorer les voies susceptibles de consolider ce rôle, à travers la mise en lumière d'expériences et de modèles transposables, au premier rang desquels, figure l'exemple marocain.

A cet égard et dans le prolongement de ces expériences et de ces modèles reproductibles, une Keynote viendra éclairer un enjeu désormais incontournable à savoir, la souveraineté sanitaire comme fondement de la justice spatiale. Selon la MAP, l'expérience du Maroc sera mise à profit comme trajectoire de référence et parcours de transformation engagé sur la durée, dont les impacts commencent à se sentir.

Il sera également procédé à la remise du Grand Prix de la FAAPA 2025 pour le meilleur article, le meilleur reportage vidéo et la meilleure photo, ainsi qu'à la signature d'accords de partenariat et de coopération.

En outre, souligne la MAP, cette AG sera marquée par la présentation notamment du Rapport d'activités de la FAAPA, du Plan d'action 2026, du Rapport final sur la 8e Assemblée générale, en plus des propositions sur les séminaires de formation.

Plateforme professionnelle regroupant une trentaine d'agences de presse et de membres observateurs, la FAAPA ambitionne de promouvoir la coopération et l'échange d'expériences entre les agences de presse africaines dans tous les domaines d'intérêt commun, dont l'information, la formation, le digital et les produits multimédias.