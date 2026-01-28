Sénégal: L'UAR et une agence onusienne signent une convention de formation des journalistes africains aux enjeux de l'eau

L'Union africaine de radiodiffusion (UAR) et United Nations University-Institute for Water, Environment and Health" (UNU-INWEH), une agence des Nations unies chargée de relever les défis mondiaux critiques en matière de sécurité et de développement à l'intersection de l'eau, de l'environnement et de la santé, ont signé, mercredi, une convention visant à former des journalistes africains sur la question de l'eau, a constaté l'APS.

Cette cérémonie"représente bien plus qu'une simple signature. C'est l'affirmation d'une vision partagée, reconnaissant le pouvoir transformateur des médias, du savoir et du renforcement des capacités pour relever les défis complexes de notre époque", a notamment déclaré Grégoire Ndjaka, directeur général de l'UAR.

La convention signée entre les deux structures constitue également une déclaration forte de confiance et de collaboration entre des institutions qui croient au rôle d'une communication éclairée comme moteur du développement durable, a-t-il ajouté.

Selon lui, les médias ne sont pas seulement un vecteur d'information, mais un catalyseur de prise de conscience, de responsabilisation et d'action.

"Dans un monde confronté au changement climatique, à la pénurie d'eau, à la dégradation de l'environnement et aux inégalités sociales, la manière dont nous communiquons sur ces enjeux est tout aussi importante que les solutions que nous proposons. Des médias précis, éthiques et accessibles peuvent façonner la compréhension du public, influencer les politiques publiques et autonomiser les communautés", a en outre souligné le directeur général de l'UAR.

Le partenariat avec l'UNU-INWEH confère à cette initiative une solide assise scientifique et une crédibilité internationale, a affirmé Grégoire Ndjaka pour qui la conjugaison de l'expertise l'agence onusienne conjuguée à l'expérience de l'UAR en matière de développement des médias, de production de contenus et de renforcement des capacités dans les pays du Sud, crée une synergie puissante.

Cela positionne l'Afrique non seulement comme bénéficiaire, mais aussi comme un pôle d'innovation, d'échange de connaissances et de leadership, a-t-il fait savoir.

L'UAR, créée le 30 Octobre 2006, à Abuja, au Nigeria, est une plateforme d'excellence, destinée à doter les journalistes, les professionnels des médias et les créateurs de contenus à travers l'Afrique des outils, des connaissances et des bases éthiques nécessaires pour traiter les enjeux mondiaux avec profondeur, responsabilité et impact.

Basée à Dakar, au Sénégal, elle met l'accent sur la narration fondée sur la science, le journalisme axé sur les données et des récits adaptés aux contextes locaux.

Elle contribue ainsi à former une nouvelle génération de leaders médiatiques capables de faire le lien entre la recherche, les politiques publiques et la société, selon son équipe dirigeante.