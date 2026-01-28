Madagascar: Stade Barea - Aucun match à domicile avant septembre

La pelouse du stade Barea sera intégralement remplacée par un gazon semi-hybride. Les travaux d'installation dureront plus de six mois.

La remise aux normes prendra encore plus de six mois. Le stade Barea n'obtiendra donc pas son homologation avant septembre. Madagascar ne pourra ainsi pas accueillir de matchs officiels, y compris les matchs amicaux de préparation prévus lors des fenêtres FIFA en mars, juin et septembre.

La gestion du stade Barea a été confiée au ministère de la Jeunesse et des Sports avant la fin de l'année dernière. Selon le ministre Alain Désiré Rasambany, lors d'une rencontre avec les présidents des fédérations nationales le vendredi 23 janvier : « Le stade Barea ne pourra pas encore recevoir de match pour la fenêtre FIFA en mars (...) La pelouse pourrait être remplacée intégralement par un gazon semi-hybride ».

En réalité, le gazon sera prêt au plus tôt en septembre, soit après au moins six mois de travaux, car d'après les explications du directeur général de la société Kianja Barea Madagascar (KBM), Mady Rasolovoninjatovo : « La commande et l'installation prendront au moins six mois. Ensuite, la formation de nos techniciens durera six mois supplémentaires ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Départ à zéro

Si la commande, l'arrivée de la pelouse et son installation ne sont pas réalisées dans ce délai, et en attendant l'inspection pour l'homologation, le stade Barea ne pourra pas accueillir les matchs de la phase de groupes qualificative à la CAN 2027, prévue de septembre à novembre. La retouche intégrale de la pelouse est une décision politique, notamment après la visite du ministre en Égypte il y a deux semaines, l'objectif étant d'obtenir à tout prix l'homologation définitive du stade.

L'aire de jeu d'une pelouse semi-hybride est composée majoritairement de gazon naturel, complété par une petite partie artificielle. La société KBM et le ministère recherchent actuellement des fournisseurs. Nous sommes en phase d'analyse technique du projet. Nous collectons d'abord les dossiers et informations nécessaires, ainsi que des factures proforma auprès des fournisseurs, afin de comparer au moins trois offres avant de décider de collaborer avec l'entreprise proposant le meilleur rapport qualité-prix, à un coût compétitif, tout en garantissant une qualité satisfaisante», confie le DG de KBM, Mady Rasolovoninjatovo.

Des sociétés expérimentées au Maroc, en Égypte et dans d'autres pays seront consultées. « Des séances de visioconférence sont prévues prochainement, une occasion pour les fournisseurs de présenter les fiches techniques de la pelouse », ajoute le directeur. Le stade ne sera donc pas prêt avant six mois, voire davantage. Après l'installation de la pelouse, il faudra encore prévoir le délai nécessaire pour solliciter les inspecteurs de la CAF en vue de l'homologation.