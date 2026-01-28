Madagascar: Fortes pluies - Amparafaravola en détresse

Des pluies persistantes touchent la région d'Alaotra-Mangoro. Le district d'Amparafaravola est durement affecté.

Le district d'Amparafaravola lance un appel à l'aide. Les pluies diluviennes qui s'abattent dans la région d'Alaotra-Mangoro depuis plusieurs jours ont causé des dégâts importants dans ce district. « Nous avons urgemment besoin d'une coque ou d'une vedette rapide pour évacuer cinq cents personnes, isolées dans le fokontany d'Ambohitrinivaratra de la commune de Tanambe », indique un responsable au niveau du district, hier. Les autorités locales sollicitent de l'aide pour éviter que la situation actuelle empire.

« Ce que nous craignons le plus, c'est la destruction d'un barrage non bétonné à Beanana. Ce barrage avait déjà cédé en 2008 et n'a pas été entretenu depuis sa réhabilitation par des travaux Himo. Des fissures sont déjà visibles. Si la pluie continue, la pression augmentera et le barrage pourrait rompre, provoquant des inondations bien plus importantes et doublant les dégâts actuels », note le maire de Tanambe, Lovasoa Randriantahiana.

Trois communes, dont Tanambe, Beanana et Vohitsara, sont déjà inondées, suite aux ruptures de la digue du périmètre Anonivelona. « Plusieurs brèches se sont formées le long de la digue. Le canal primaire est bouché et a provoqué une pression importante de l'eau qui a conduit à ces brèches», enchaîne cet élu. Sept cents sinistrés sont recensés à Tanambe au moment de la rédaction. Deux cents ont été déplacés dans une école primaire publique et cinq cents attendent leur évacuation ou leur approvisionnement.

Lourdes pertes

« Nous n'avons pas prévu de budget pour les catastrophes naturelles et nous ne disposons donc pas de ressources pour subvenir aux besoins des sinistrés, qui ont tout laissé dans l'eau et qui ne peuvent pas travailler. Parmi eux, il y a des femmes enceintes et des enfants », précise Lovasoa Randriantahiana.

Les paysans subissent également de lourdes pertes. Cinq mille hectares de rizières, dont 2 500 dans le périmètre irrigué et 2 500 ha hors mailles, sont sous l'eau, selon les informations locales. « Les riz que nous venons de repiquer et ceux plantés en juillet, qui auraient bientôt dû être récoltés, sont tous submergés. Les crues ont entraîné d'importants matériaux et sédiments qui ont recouvert les rizières. Nous craignons une très faible récolte cette année », témoigne Diane Raveloarimalala, paysanne à Morarano Chrome, désemparée.

Les prévisions météorologiques laissent craindre une dégradation de la situation dans le district. Selon le service de météorologie régionale Alaotra-Mangoro, la quantité de pluies pourrait être fortement supérieure à la normale climatologique jusqu'au 31 janvier dans cette région, surtout pour les districts d'Andilamena, d'Amparafaravola et d'Ambatondrazaka. Les cumuls de pluie attendus varient entre 80 et 200 mm.