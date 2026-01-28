Madagascar: Union européenne - Un nouvel accord commercial en passe d'être signé

Madagascar et l'Union européenne s'apprêtent à signer un Accord de partenariat économique élargi. Il renforce les échanges et offre à la Grande Île un accès privilégié au marché européen.

Un partenariat déjà solide. Les relations commerciales entre l'Union européenne (UE) et Madagascar pourraient bientôt franchir une nouvelle étape. En marge d'un déjeuner de presse organisé hier au Tour Zital, à Ankorondrano, l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de Madagascar et de l'Union des Comores, Roland Kobia, a annoncé que les négociations sur l'Accord de partenariat économique (APE) élargi arrivent à leur terme.

En vigueur depuis 2012, l'APE a déjà produit des résultats jugés « très tangibles ». Comme l'a rappelé le diplomate, « la relation commerciale a fait de l'Union européenne le premier client de Madagascar». Aujourd'hui, environ 33 % des exportations de la Grande Île sont destinées au marché européen, faisant de l'UE la première destination des produits malgaches. Les échanges bilatéraux dépassent désormais le milliard d'euros.

Ce partenariat repose sur un accès privilégié au marché européen. Depuis plus d'une décennie, les produits malgaches sont exportés vers l'UE « sans aucun droit de douane, à 0%, et sans aucune restriction quantitative ». Les exportations concernent principalement le textile, qui représente 30 %, suivi des produits agricoles (29,5 %), des produits industriels (25 %) et des produits de la pêche (15 %).

Dans ce contexte, la tendance reste favorable. « Quand vous regardez la courbe macro des échanges au fil des années, elle est positive », souligne Roland Kobia, estimant que le potentiel existant pourrait permettre une croissance encore plus marquée des échanges.

Un accord élargi et asymétrique

C'est précisément pour renforcer cette dynamique que l'Union européenne et ses partenaires finalisent un APE élargi. « Le dernier round de négociations a eu lieu il y a quelques semaines, et nous sommes véritablement à la fin du processus », a indiqué l'ambassadeur, ajoutant que la signature pourrait intervenir « dans les semaines qui viennent ». Contrairement à l'accord initial, centré sur les biens, le nouvel APE couvrira désormais « les services, les investissements, la propriété intellectuelle et toute une série d'autres domaines». Il s'agit d'un accord de libre-échange, mais volontairement déséquilibré en faveur de Madagascar.

« C'est un accord asymétrique, qui apporte plus de bénéfices à Madagascar qu'à l'Union européenne », a insisté Roland Kobia. Négocié dans un cadre régional incluant Maurice, les Comores, les Seychelles et le Zimbabwe, l'accord a bénéficié de l'implication active de la Grande Île. « Madagascar a fait preuve d'un grand dynamisme dans les négociations », a salué le diplomate.

Enfin, l'APE prévoit des mesures d'accompagnement pour aider les entreprises malgaches à se conformer aux normes internationales. « Il faut voir ces normes non pas comme des contraintes, mais comme des opportunités», a-t-il conclu, rappelant que cet accord, en vigueur depuis 2012, n'a jamais été suspendu et repose sur une relation commerciale « stable, prévisible et durable ».