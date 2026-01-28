Madagascar: Relance économique - Le secteur privé investit dans le secteur eau et électricité

Le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM) et MEDEF International (MEDEFI) ont présenté un plan stratégique d'investissements pour soutenir le Plan de Relance Économique de Madagascar. Conçu conjointement par les secteurs privés malgache et français, suite aux discussions à Mahazoarivo vendredi 23 janvier, ce plan vise à répondre rapidement aux besoins essentiels de la population, en particulier dans les domaines de l'électricité, de l'eau et de l'assainissement.

Comme il a été partagé par le communiqué de la Primature, le portefeuille comprend 29 projets et programmes structurés autour de quatre priorités nationales : énergie, infrastructures durables, numérique et développement des compétences, ainsi que le tourisme. Il est organisé selon trois horizons : 14 projets à réaliser dans les 12 prochains mois, 11 projets sur 12 à 24 mois, et 4 projets au-delà de 24 mois. La priorité pour 2026 est donnée aux projets immédiatement réalisables, capables de produire des résultats concrets dès l'année prochaine.

En lien avec les partenaires financiers, le secteur privé entend jouer pleinement son rôle de catalyseur pour permettre la mobilisation effective des financements déjà annoncés. L'investissement indicatif pour la période 2026-2030 est estimé à environ 2,9 milliards d'euros, hors grands projets hydroélectriques structurants.

Selon les projections, la mise en œuvre de ce portefeuille pourrait générer jusqu'à 55 000 emplois temporaires et 10 500 emplois durables, directs et indirects confondus. Ces projets énergétiques et hydriques contribueront à améliorer l'accès à l'électricité et à l'eau potable, deux besoins essentiels pour le quotidien des Malgaches, tout en soutenant la relance économique.

Dans une déclaration commune, le GEM et le MEDEFI ont rappelé que « ce plan stratégique a été conçu dans une logique d'action et de résultats, pour accélérer la réalisation de projets bancables répondant aux besoins fondamentaux de la population et en soutien au Plan de Relance Économique ». Ainsi, le secteur privé se positionne comme un acteur clé pour relancer Madagascar, en apportant des infrastructures vitales pour le développement économique et social du pays.