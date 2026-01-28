Afrique: Football féminin - Habibou Ouedraogo élevée au rang de Chevalier du Mérite sportif ivoirien

Il est des parcours qui dépassent la simple performance sportive pour entrer dans l'histoire collective. Celui de Melle Habibou Ouedraogo s'inscrit désormais dans cette lignée d'excellence consacrée par la reconnaissance de la Nation.

Le mercredi 29 janvier 2026, au cabinet du ministre des Sports, situé à la Tour A au Plateau, le ministre Adjé Silas Metch a reçu une délégation de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) conduite par son président, Yacine Idriss Diallo, entouré des vice-présidents Malick Tohe et Malika épouse Tanny, ainsi que du Directeur exécutif Armand Gohourou.

Cette audience institutionnelle a été marquée par un moment de haute solennité : la distinction de Habibou Ouedraogo au grade de Chevalier dans l'Ordre du Mérite sportif ivoirien, en reconnaissance de son parcours remarquable et de son apport au rayonnement du football féminin national.

Sur les pelouses ivoiriennes, l'attaquante de l'ASEC Mimosas s'est imposée comme une référence. Avec 33 buts lors de la saison 2023-2024, puis 39 réalisations en 2024-2025, elle a décroché, deux années consécutives, le titre de meilleure buteuse du championnat féminin de Division 1, illustrant une régularité exceptionnelle et un sens aigu du but.

Cette domination s'est confirmée à l'échelle régionale. Élue Meilleure joueuse du tournoi UFOA-B 2025, Habibou Ouedraogo a largement contribué à la qualification de l'ASEC Mimosas pour la phase finale de la CAF Women's Champions League Égypte 2025, affirmant son statut de figure montante du football féminin ouest-africain.

Profitant de la cérémonie, le président de la FIF, Idriss Diallo, a adressé ses félicitations au ministre Adjé Silas Metch pour sa nomination, saluant la confiance renouvelée du Président de la République, SEM Alassane Ouattara. Il a réaffirmé l'engagement de la Fédération à accompagner la vision gouvernementale en faveur du développement et de la professionnalisation du sport ivoirien.

Prenant la parole, le ministre des Sports a rappelé que son action s'inscrit dans la vision du Chef de l'État, soulignant l'importance de la cohésion et de l'esprit d'équipe. Revenant sur la distinction, il a insisté sur sa portée symbolique : un hommage à la performance, mais aussi à l'émotion et à la fierté que l'athlète procure à toute la Nation.

Émue, Habibou Ouedraogo a exprimé sa gratitude, affirmant recevoir cette distinction comme une invitation à davantage de travail et d'abnégation, afin d'inspirer la jeune génération. À travers cet acte, l'État de Côte d'Ivoire consacre non seulement une athlète d'exception, mais aussi un symbole fort de l'essor du football féminin ivoirien.