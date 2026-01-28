Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Le ministre Adjé Silas Metch passe officiellement le relais à son suppléant

Reconduit à la tête du ministère des Sports, le député de la circonscription de Dabou, vœux Silas Metch, a procédé à la remise officielle de ses attributs de député à son suppléant, Gaston Tchotchoh Essoh, le mercredi 28 janvier 2026 à Abidjan.

Ce geste s'inscrit dans le strict respect des dispositions constitutionnelles régissant l'exercice des fonctions publiques. En effet, conformément à la loi fondamentale, les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec le mandat parlementaire.

Dans une déclaration empreinte de solennité, le ministre des Sports a expliqué la portée de cet acte républicain. « Fidèle au respect scrupuleux de la Constitution et des valeurs républicaines qui fondent notre Nation, j'ai remis, avec une vive émotion, ma déclaration d'empêchement à mon suppléant, Monsieur Gaston Tchotcho Essoh, afin de lui permettre d'exercer pleinement le mandat parlementaire », a-t-il indiqué.

À cette occasion, Adjé Silas Metch a remis à son suppléant l'ensemble des attributs du député, notamment l'écharpe, l'insigne, le pin's et la cocarde, reçus lors de la séance inaugurale de l'Assemblée nationale, tenue le 17 janvier dernier, et marquée par l'élection de Patrick Achi à la présidence de la chambre basse du Parlement ivoirien.

S'adressant à son suppléant, le ministre lui a exprimé ses vœux de réussite dans l'exercice de ses nouvelles responsabilités.

« Je souhaite à Monsieur Gaston Tchotcho Essoh plein succès dans l'accomplissement de sa mission parlementaire au service de nos concitoyens », a-t-il déclaré.

Par cet acte, Adjé Silas Metch réaffirme son attachement aux principes de bonne gouvernance et de respect des institutions de la République, tout en permettant à son suppléant de représenter efficacement les populations de Dabou à l'Assemblée nationale durant son exercice ministériel.