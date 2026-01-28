Madagascar: Le niveau des élèves en calcul s'améliore

Des heures de soutien pour améliorer les compétences des élèves. L'amélioration de la qualité de l'éducation reste une priorité. Dans ce cadre, les cours de remédiation proposés par le projet Tafita, mis en oeuvre avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), visent à renforcer les compétences des élèves en lecture et en mathématiques.

« L'objectif est clair : renforcer les compétences des élèves en calcul, en lecture et en expression écrite, tout en augmentant le taux de réussite scolaire. Pour ce faire, des heures de soutien ont été instaurées en dehors des cours habituels. Chaque séance dure entre 1h30 et 2h, soit un total de huit heures par semaine, organisées par chaque école», explique Hasina Nantenaina Razanamparany, chef du ZAP du troisième arrondissement, lors du forum des instituteurs tenu hier à l'EPP Vohibola.

Selon les responsables, cette initiative porte déjà ses fruits. De mai à décembre 2025, une progression notable des compétences en calcul a été observée. Cette évolution a été mesurée grâce à des outils pédagogiques utilisés dans les écoles, permettant de suivre le niveau de chaque élève et d'adapter l'accompagnement en conséquence.

Les techniques d'enseignement appliquées sont plus ludiques. « Ces méthodes guident les élèves à trouver eux-mêmes les réponses aux exercices », précise une enseignante, qui note une nette amélioration du niveau de ses élèves depuis l'adoption de cette approche.

Le renforcement continu des compétences des enseignants constitue également un volet important du programme. « Des formations régulières sont prévues pour améliorer leurs pratiques pédagogiques et enrichir leur expérience », a souligné Rinah Ramarozatovo, chef de service de gestion des établissements scolaires à la DREN, ou Direction régionale de l'Éducation nationale Analamanga. Grâce à ces mesures, les écoles primaires de la région peuvent offrir un accompagnement plus ciblé et efficace, garantissant ainsi un meilleur niveau scolaire pour tous les élèves.