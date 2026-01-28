Madagascar: PFL - Cosfa se rapproche du leader

Parcours sans faute. Cosfa s'est imposé sur son terrain hier, 2 à 0 contre Ajesaia, durant le match comptant pour la deuxième journée, rejouée après avoir été interrompue dimanche à Betongolo à cause d'une pluie torrentielle. Crédités de six points, les Militaires grimpent d'une marche et occupent la place du dauphin de la conférence Nord, derrière Tsaramandroso FFC (7 points) après ses deux victoires en autant de rencontres.

Massi a ouvert la marque à la 29e minute. Cet attaquant fait partie des meilleurs buteurs provisoires du championnat avec trois réalisations. L'équipe de Betongolo a creusé l'écart en seconde période grâce au but signé Francis (59e).

AS Sainte-Anne conserve, de son côté, la position de leader après sa victoire contre Mama FC lundi à Iavoloha. Les deux buts ont été marqués dans le dernier quart d'heure, inscrits par Daurlin (75e) et Gauche (87e). Daurlin compte lui aussi trois buts depuis le début du championnat, comme Tendry, l'attaquant du Disciples FC. L'équipe de Vakinankaratra reste inamovible en tête de la conférence Sud avec un cumul de 9 unités, devant AS Sainte-Anne (7 points) et Elgeco Plus, qui compte également 7 points.