Afrique: Africa Next Awards - Paris accueille le nouveau label de l'excellence africaine

Africa Next Awards (Prix d'Excellence Africain) fera son entrée sur la scène internationale, le dimanche 7 juin 2026, à Paris, dans le cadre prestigieux des Folies Bergère. Pensée comme une vitrine de l'excellence africaine sous toutes ses formes, cette cérémonie continentale entend projeter une image moderne, performante et durable de l'Afrique, en lien étroit avec sa diaspora.

Porté par Boss+, producteur exécutif et initiateur du projet, ce rendez-vous s'inscrit dans une vision stratégique panafricaine. L'événement vise à offrir une visibilité médiatique internationale aux acteurs du changement, à créer un réseau exclusif de lauréats, partenaires et sponsors, et à favoriser des synergies entre les sphères culturelles, politiques, économiques et sociales. Il ambitionne également de renforcer l'unité stratégique entre l'Afrique et sa diaspora, tout en s'imposant comme un label panafricain de référence en matière d'excellence.

Chaque année, 100 personnalités et institutions africaines ou issues de la diaspora seront distinguées pour l'impact concret de leurs actions. Les prix couvriront des domaines majeurs tels que les arts et la culture, le sport, l'innovation et les technologies, l'entrepreneuriat, le leadership politique et territorial, l'Engagement social et l'Influence internationale. Institutions publiques et privées, entrepreneurs, Ong, femmes leaders et jeunes talents figurent parmi les profils éligibles.

Les lauréats seront sélectionnés selon des critères stricts et transparents fondés sur l'innovation, l'impact, l'excellence, le leadership et la durabilité. Plus qu'une cérémonie, Africa Next Awards se veut une plateforme d'influence et de rencontre, réunissant décideurs, créateurs et leaders d'opinion.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres