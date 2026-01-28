Ethiopie: L'Éthiopie et les États-Unis renforcent leur coopération économique et les réformes macroéconomiques.

Addis-Abeba — L'Éthiopie et les États-Unis ont engagé aujourd'hui des discussions de haut niveau centrées sur la coopération en matière d'investissement, les réformes macroéconomiques et la promotion d'une croissance économique durable, réaffirmant leur volonté de renforcer leur partenariat économique bilatéral.

Le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, a rencontré le secrétaire d'État adjoint américain, Christopher Landau, pour examiner les principaux domaines de collaboration.

Les échanges ont porté sur le programme de réformes macroéconomiques en cours, le développement de l'investissement et la trajectoire générale du développement économique du pays.

La ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, ainsi que le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Eyob Tekalign, ont également participé aux discussions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ahmed Shide a présenté à la délégation américaine les progrès réalisés dans le cadre des réformes, soulignant leurs effets positifs sur l'environnement des investissements et les opportunités accrues dans les secteurs stratégiques de l'économie.

Il a insisté sur les perspectives économiques favorables, soutenues par la clarté des politiques et les ajustements structurels.

Le ministre a également exprimé sa gratitude envers les États-Unis pour leur soutien récent au secteur de la santé éthiopien et a salué l'apport continu des institutions financières multilatérales pour soutenir les priorités de développement du pays.

Un point central des discussions a été le projet du nouvel aéroport international d'Éthiopie, que le ministre a présenté comme un levier stratégique pour stimuler la croissance, renforcer la connectivité régionale et faciliter le commerce.

Il a invité les entreprises et institutions financières américaines à s'impliquer dans le projet, notamment par des investissements et un soutien technique.

De son côté, le secrétaire d'État adjoint Landau a salué les avancées du programme de réformes éthiopien et a noté l'intérêt croissant des entreprises américaines pour le pays.

Il a réaffirmé l'engagement des États-Unis à développer les échanges commerciaux et à approfondir la coopération économique avec l'Éthiopie.

La rencontre s'est conclue par un engagement commun à promouvoir les relations bilatérales, à encourager la participation du secteur privé et à favoriser une coopération durable pour soutenir la prospérité économique des deux nations.