Addis-Abeba — Le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, est arrivé aujourd'hui à Mogadiscio pour prendre part à la 27e table ronde ministérielle de l'Initiative pour la Corne de l'Afrique (HoAI).

En marge de cette rencontre, le ministre Ahmed a eu un échange bilatéral productif avec Myriam Ferran, directrice générale adjointe pour les Partenariats internationaux à la Commission européenne, centré sur le renforcement de la coopération dans le cadre de l'Initiative pour la Corne de l'Afrique.

Au cours de cette discussion, le ministre a exprimé la reconnaissance de l'Éthiopie pour le soutien continu de l'Union européenne, notamment sa récente contribution, aux côtés de partenaires tels que l'Agence française de développement (AFD) et la Banque européenne d'investissement (BEI), au Programme pour l'énergie renouvelable intégrée et durable, ainsi qu'à la numérisation (RISED).

Les deux parties ont exploré des pistes pour intensifier leur collaboration et se sont accordées sur l'engagement de l'UE à financer le corridor de transport Éthiopie-Djibouti, projet régional phare relevant de l'Initiative pour la Corne de l'Afrique.

Elles ont également convenu de renforcer le soutien aux programmes de réforme macroéconomique, reconnaissant leur rôle essentiel pour une croissance durable et la stabilité régionale.

La 27e table ronde ministérielle de la HoAI portera notamment sur l'accélération de l'accès à une électricité fiable et abordable, l'avancement du financement des lignes de transmission et le renforcement de la connectivité énergétique régionale, ainsi que sur d'autres interventions prioritaires visant à promouvoir la résilience, l'intégration et un développement inclusif dans la Corne de l'Afrique.